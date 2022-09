Lach van Veerman verraadt alles als veelbesproken penalty ter sprake komt

Zondag, 11 september 2022 om 17:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:51

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft zondagmiddag alle ogen op zich gericht gekregen met een veelbesproken penaltymoment in de wedstrijd tussen PSV en RKC Waalwijk. De arbiter wees in de blessuretijd naar de stip toen Hans Mulder bij het wegwerken van de bal het hoofd van Xavi Simons raakte. Cody Gakpo benutte de strafschop en bezorgde PSV daarmee drie loodzware punten. Joey Veerman durfde niet te zeggen of het een terechte of onterechte strafschop was.

In de absolute slotfase van het duel tussen PSV en RKC liepen de emoties hoog op. Aanleiding was de veelbesproken strafschop. In een poging de bal weg te werken raakte Mulder het hoofd van Simons. Gözübüyük was onverbiddelijk en legde de bal op elf meter. Doelman Etienne Vaessen probeerde Gakpo uit zijn concentratie te halen, maar de captain van PSV faalde niet en verzilverde het buitenkansje. Vaessen en Michiel Kramer verschenen ziedend voor de camera's van ESPN, bij Veerman verscheen een geniepige lach.

?? Cody Gakpo benut in blessuretijd een strafschop, waardoor @PSV met 1-0 wint van RKC! ?? #?? #psvrkc pic.twitter.com/66pA1eX3iU — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

"Ik zag het niet vanuit mijn standpunt. Ik zie een hoog been. Als hij hem raakt is het een penalty, toch? Als hij hem raakt", aldus de middenvelder in gesprek met Hans Kraay junior. "Als je er heel reëel naar kijkt, is het dan misschien een makkelijk gegeven penalty aan een topclub?", vraagt Kraay vervolgens door. Veerman begint te lachen. "Ik heb natuurlijk bij Heerenveen gespeeld. Zo heb ik ze in de ArenA ook geregeld tegen gekregen. Normaal zou het niet mogen dat een topclub voorrang krijgt bij een penalty."

Veerman durft niet te zeggen of het terecht of onterecht is. "Ik vind het moeilijk, Hans. Ik ken de spelregels ook niet precies. Als hij hem raakt, is het gewoon een penalty." Veerman kreeg persoonlijk de laatste weken de nodige kritiek te verwerken, onder meer nadat hij tegen Bodø/Glimt zijn man liet lopen in de slotminuut. "Ik moet zeggen dat ik het heel snel heb weggedrukt, de kritiek van alle mensen die iets willen zeggen. Ik denk niet dat het daaraan ligt dat ik iets minder aanwezig ben. Je krijgt het van sommige mensen mee, maar iedereen heeft zijn eigen mening. Dat moeten ze zelf weten."

"Het lijkt erop dat je iets minder vertrouwen hebt en minder dominant bent. En Joey, je laat nog weleens iemand lopen de laatste wedstrijden", aldus Kraay. "Oh, is dat zo?", antwoordt Veerman. "Die jongen van Bodø/Glimt liet ik niet lopen, ik reageerde gewoon te laat. Vandaag weet ik niet wat je bedoelt." Kraay junior doelde op een moment in de eerste helft, toen een speler van RKC wegliep vanaf de middellijn uit de rug van Veerman. Het moment bleef zonder gevolgen voor Veerman, zoals de middenvelder ook tegen de Noren goed weg kwam dankzij een redding van doelman Walter Benítez.