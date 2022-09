Aboukhlal vormt ware plaag en helpt Toulouse eigenhandig aan tweede zege

Zondag, 11 september 2022

In Frankrijk heeft Zakaria Aboukhlal zich tot matchwinner gekroond bij het Oranje gekleurde Toulouse. In de Ligue 1-wedstrijd tegen Stade de Reims was zijn treffer genoeg voor de overwinning: 1-0. Behalve zijn treffer was de aanvaller ook belangrijk bij de rode kaart van opponent Alexis Flips. Laatstgenoemde maakte een grove charge op de doorgebroken Aboukhlal. Door de tweede seizoensoverwinning krijgt Toulouse weer een beetje lucht en klimmen zij naar plek elf.

Naast Aboukhlal was er bij Toulouse’s basiself ook plek ingeruimd voor landgenoten Branco van den Boomen, Stijn Spierings en Thijs Dallinga. Zodoende stonden alle Nederlanders in de basis. De wedstrijd was een half uur onderweg toen Aboukhlal zijn naam op het scorebord zette. Het goede voorwerk werd gedaan door Chaibi Fares, die een cruciale rol speelde in de opbouw. Zijn steekpass in de zestien bereikte Aboukhlal en die schoot het leer onhoudbaar in de verre hoek achter doelman Patrick Pentz. Ook Van den Boomen en Dallinga lieten zich zien, maar konden het doel niet vinden.

Na een uur spelen moest Reims met tien man verder toen Flips met rood kon vertrekken. Zijn charge op de doorgebroken Aboukhlal leverde hem direct rood op van scheidsrechter Stephanie Frappart. De aanvaller voelde de bui al hangen, daar hij na de tackle meteen richting de zijlijn liep met het shirt over het hoofd. Ondanks kansjes van Van den Boomen en Dallinga kon de thuisploeg de voorsprong niet uitbreiden, waardoor de enige treffer van Aboukhlal volstond voor de drie punten. Door de overwinning stijgt Toulouse naar de elfde plek met acht punten uit zeven duels.