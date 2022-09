Michiel Kramer is woest: ‘Dit is gewoon een goedmakertje voor PSV’

Zondag, 11 september 2022 om 16:56 • Guy Habets • Laatste update: 17:50

Michiel Kramer is na de met 1-0 verloren uitwedstrijd bij PSV des duivels. De aanvaller van RKC Waalwijk vindt de strafschop die scheidsrechter Serdar Gözübüyük diep in blessuretijd aan de Eindhovenaren gaf 'schandalig' en vermoedt dat het een 'goedmakertje' is na vorig seizoen. In de met 2-2 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Feyenoord gaf de arbiter toen een zeer discutabele penalty aan Feyenoord, waardoor PSV het kampioenschap verspeelde. Nu kreeg PSV hem dus mee nadat Hans Mulder, na het spelen van de bal, het hoofd van Xavi Simons raakte en besliste Cody Gakpo de wedstrijd.

Kramer liet er na afloop geen gras over groeien en stipte aan waar het volgens hem aan lag. "In mijn ogen maakt de scheidsrechter een schandalige beslissing", klinkt het bij ESPN. "Ongeacht of het verdiend is of niet, wij willen hier een resultaat halen en zonder deze achterlijke beslissing pakken we hier een punt. Nu is het weer een goedmakertje voor vorig jaar tegen Feyenoord en dat moeten wij maar weer accepteren, want wij zijn maar RKC en wij moeten het maar laten gebeuren."

?? Cody Gakpo benut in blessuretijd een strafschop, waardoor @PSV met 1-0 wint van RKC! ?? #?? #psvrkc pic.twitter.com/66pA1eX3iU — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

De hele wedstrijd had de spits van de Waalwijkers het gevoel dat Gözübüyük iets goed te maken had. "Hij heeft geen seconde voor ons gefloten en misschien ben ik nu partijdig, omdat ik een RKC-shirt aan heb, maar ik vind het een regelrechte schande dat deze man daar een penalty voor geeft. Wat moet onze verdediging dan doen? Wij doen er alles aan om daar geen goal tegen te krijgen en ja, dan gebeurt er wel eens wat. Dit is gewoon een goedmakertje. Wij vechten ons helemaal de tyfus, 96 minuten lang, en hij gaat niet eens kijken. Toen de scheids aan zijn warming-up begon, begonnen ze al te fluiten."

"Of het verdiend is te ja of te nee, dat laat ik in het midden, want PSV heeft genoeg kansen gehad", toont Kramer zich realistisch over het spelbeeld. "Maar als we zo dichtbij zijn, vind ik niet dat een scheidsrechter beslissend moet zijn in de wedstrijd. Dat is hij hier wel. Ik doe heus ook wel eens dingen in het veld, maar dit is gewoon schandalig. Ik heb zelf de scheidsrechters altijd al wel tegen me, maar de op papier kleine clubs krijgen wel vaker iets tegen. Dit is hier gewoon een honderd procent 'topclubpenalty'. Wat moeten wij hier aan doen? Ik kan er wel over doorgaan, maar misschien is het beter als ik dat nu niet meer doe."