RKC bewijst het gelijk van Van Nistelrooij bijna: PSV zwijnt in blessuretijd

Zondag, 11 september 2022 om 16:28 • Guy Habets

PSV is door het oog van de naald gekropen. De thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, dat uitstekend meevoetbalde en de rijen gesloten hield, bleef lang doelpuntloos. Pas diep in blessuretijd besliste Cody Gakpo vanaf de strafschopstip de wedstrijd en barstte er een orkaan van vreugde los in het Philips Stadion: 1-0.

De opstelling van PSV bevatte een verrassing. Niet Yorbe Vertessen, Xavi Simons of Ismael Saibari, maar Anwar El Ghazi speelde als diepe spits voor de Eindhovenaren. De van Aston Villa overgekomen vleugelaanvaller kreeg daarbij vanaf de zijkanten steun van Saibari en Cody Gakpo en in de rug van nummer tien Simons. Ibrahim Sangaré liet verder verstek gaan vanwege ziekte en werd vervangen door Érick Gutiérrez, terwijl Philipp Max ook niet topfit was. Ki-Jana Hoever speelde daardoor als rechtsback en Phillipp Mwene op de linkerkant. RKC trad aan in de bekende 5-3-2-formatie.

Op de persconferentie van afgelopen vrijdag, waar vooruitgeblikt werd op de ontmoeting met de Waalwijkers, wilde Van Nistelrooij al koste wat het kost duidelijk maken dat RKC niet te onderschatten was. Dat bleek ook wel in de eerste helft, want de bezoekers voetbalden bij vlagen aardig mee en gaven weinig weg. PSV moest het in het eerste half uur doen met een afgekeurde goal van Saibari, die duidelijk buitenspel stond, en een schot van Simons op de vuisten van Etiënne Vasssen. RKC counterde ondertussen een aantal keer gevaarlijk en ingrijpen van verdedigers was nodig om schade te voorkomen.

Pas in de laatste tien minuten voor rust kreeg PSV echt druk op de formatie van trainer Joseph Oosting en kwamen er kansen. Eerst kogelde Cody Gakpo een vrije trap op de kruising van paal en lat en even later had de 'Eintovenaar' weer pech toen hij vanaf een meter of tien kiezelhard de paal trof. Er viel echter geen PSV-goal voor rust en dus kon de formatie van Van Nistelrooij in de tweede helft weer van voor af aan beginnen. Dat ging weer net zo moeizaam als in de eerste fase van het eerste bedrijf en dus was het wachten op een bevlieging van een van de creatieve spelers.

Met nog twintig minuten op de klok zat het de thuisploeg opnieuw tegen. Invaller Guus Til kreeg de bal niet in het lege doel gekopt en trof de lat, waarna ook een streep van Gutiérrez net naast ging. Tien minuten voor tijd kwam PSV echter zelf heel goed weg. Michiel Kramer vond de bal plots voor zijn voeten en schoot vanaf de strafschopstip in, maar Walter Benítez lag in de weg. De minuten tikten ondertussen weg voor de club uit Eindhoven en na een aantal wanhoopsschoten van afstand moest het gebeuren in de zeven minuten extra tijd. Daarin legde Serdar Gözübüyük de bal uiteindelijk op de stip voor PSV toen Xavi Simons aan het hoofd geraakt werd door Hans Mulder, die wel de bal speelde. Gakpo scoorde: 1-0.