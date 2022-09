Tomás Suslov's eerste seizoenstreffer schenkt FC Groningen overwinning

Zondag, 11 september 2022 om 16:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:42

FC Groningen heeft de tweede overwinning van het seizoen geboekt in de Eredivisie. In Friesland werd SC Cambuur met minimale cijfers geklopt: 0-1. Dat het duel slechts één treffer kende was vooraf wel verwacht. Cambuur en Groningen zijn de twee minst scorende ploegen van de Eredivisie. Door de zege maken de Groningers een sprongetje op de ranglijst en voegen zij zich bij het linkerrijtje.

Bij Cambuur begon Silvester van der Water in de basis en bij de bezoekers maakte de pas achttienjarige Luciano Valente zijn basisdebuut. Op voorhand beloofde de wedstrijd een niet heel doelpuntrijke te worden, want alleen Cambuur (vier) maakte dit Eredivisieseizoen minder doelpunten dan FC Groningen (vijf). In de voorgaande twaalf Eredivisie-ontmoetingen tussen de twee clubs werden de punten overigens keurig verdeeld: beiden vier keer winst en vier keer gelijk.

Groningen begon voortvarend en het was Paulos Abraham die na een goede vooractie van Florian Krüger de paal raakte. Remco Balk was namens de thuisploeg inmiddels al bij meerdere opstootjes betrokken geweest en had na een onbesuisde tackle geel gekregen van Dennis Higler. Nadat hij onbedoeld zijn scheenbeen de nek van Groningen-doelman Verrips had geplant, werd Balk al na 27 minuten tegen zijn oude club gewisseld. Felix Mambimbi was zijn vervanger. Balk was zichtbaar ontevreden met zijn wissel en reageerde met veel misbaar op Henk de Jong’s beslissing. Wat expected goals betreft waren de statistieken vooraf juist. Bij rust was de tussenstand Cambuur - FC Groningen 0.12 - 0.34.

Bij het begin van het tweede bedrijf maakte Krüger plaats voor aanwinst Ricardo Pepi, die zo zijn debuut maakte voor de Groningers De Amerikaan kon na 45 seconden in het tweede bedrijf zijn hoofd nét niet tegen een corner zetten. Tien minuten na rust stichtte Roberts Uldrikis namens Cambuur gevaar, zijn harde schuiver ging net naast. De fans van Cambuur veerden op toen Van der Water zijn ploeg op voorsprong dacht te zetten, maar aangever Mambimbi stond daarvoor al buitenspel en de treffer werd zodoende niet toegekend. Twintig minuten voor tijd was het Tomás Suslov die Groningen aan een voorsprong hielp. Hij kreeg de bal aan de rechterkant en dribbelde naar binnen. Vanaf randje zestien schoof hij de bal langs João Virgínia, die misschien meer had kunnen doen. Een tweede Groningse treffer van Radinio Balker werd wegens hands afgekeurd. Cambuur drong nog wel aan, maar Groningen hield makkelijk stand.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 6 6 0 0 18 18 2 PSV 6 5 0 1 17 15 3 Feyenoord 5 4 1 0 9 13 4 AZ 5 4 1 0 7 13 5 FC Twente 5 4 0 1 8 12 6 sc Heerenveen 6 2 3 1 0 9 7 Excelsior 6 3 0 3 -7 9 8 FC Utrecht 6 2 2 2 -1 8 9 FC Groningen 6 2 2 2 -4 8 10 Sparta Rotterdam 5 2 1 2 3 7 11 NEC 6 1 4 1 2 7 12 RKC Waalwijk 6 1 3 2 1 6 13 SC Cambuur 6 1 1 4 -5 4 14 Vitesse 6 1 1 4 -9 4 15 FC Emmen 6 1 1 4 -10 4 16 FC Volendam 6 1 1 4 -13 4 17 Go Ahead Eagles 6 1 0 5 -7 3 18 Fortuna Sittard 6 0 1 5 -9 1

= Eredivisie