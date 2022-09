Arne Slot kiest voor zeer aanvallende opstelling mét debutant

Zondag, 11 september 2022 om 18:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:07

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Grote afwezige is Sebastian Szymanski. De middenvelder kwam niet ongeschonden uit de strijd met Lazio in de Europa League en wordt vervangen door Javairô Dilrosun. Het duel in De Kuip is stijf uitverkocht, begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

Feyenoord beleefde een desastreuze start van het Europese avontuur en ging hard onderuit bij Lazio. De 4-0 achterstand werd dankzij Santiago Giménez nog wel teruggebracht tot 4-2, maar de ploeg van Slot kwam met name in de eerste helft op alle fronten tekort. Bovendien moest Szymanski de strijd halverwege staken. Alireza Jahanbakhsh kwam voor hem binnen de lijnen. De Pool ondervindt nog te veel hinder van zijn hamstringblessure en moet het duel met Sparta laten schieten.

Een andere aderlating is het wegvallen van Lutsharel Geertruida. De verdediger annex middenvelder is een vaste kracht binnen het elftal van Slot, maar heeft te kampen met de ziekte van Pfeiffer. Hij ontbrak ook al tegen Lazio en ligt er voorlopig uit. In de achterhoede wordt Quilindschy Hartman vervangen door Marcos López, die zijn officiële debuut maakt voor de Rotterdammers. Jahanbakhsh staat rechtsbuiten in plaats van Patrik Wålemark. De voorhoede wordt gecompleteerd door Oussama Idrissi en Danilo, terwijl Dilrosun links op het middenveld staat.

Laatstgenoemde is nog niet in staat om drie wedstrijden in de week te spelen en wordt om die reden op de bank geposteerd. Waar Wieffer tegen Lazio zijn officiële debuut maakte, kan Ezequiel Bullaude tegen Sparta voor het eerst zijn opwachting maken. De Argentijn is speelgerechtigd en zit bij de wedstrijdselectie. Feyenoord kan het gat met Ajax weer terugbrengen tot twee punten. De Rotterdammers zijn nog ongeslagen en bezetten de vierde plek met dertien punten, achter AZ (veertien) en PSV (vijftien).

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Kökcü, Dilrosun; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Mijnans, Kitolano, De Guzman; Namli, Lauritsen, Van Crooij