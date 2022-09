Real Madrid zet perfecte reeks door dankzij wereldgoal van Fede Valverde

Real Madrid is nog altijd foutloos in LaLiga. De regerend landskampioen heeft ook de vijfde wedstrijd in de competitie, thuis tegen RCD Mallorca, winnend afgesloten: 4-1. De gasten kwamen op voorsprong en maakten het Real erg moeilijk, maar uiteindelijk draaiden Federico Valverde, Vinícius Júnior, Rodrygo en Antonio Rüdiger het duel om. Vooral de goal van Valverde was van grote schoonheid.

Carlo Ancelotti, de trainer van Real Madrid, zag zijn ploeg afgelopen dinsdag met 0-3 winnen bij Celtic en dat Eden Hazard met een goal en een assist de absolute uitblinker was. De Belg kreeg dus tegen Mallorca opnieuw de kans in de punt van de aanval, mede door de afwezigheid van Karim Benzema. Luka Modric zat op de bank en zag dat Dani Ceballos zijn plaats op het middenveld innam.

Zoals te verwachten was, nam de Koninklijke het heft al gauw in handen. Het spel speelde zich voornamelijk op de helft van Mallorca af en het Estadio Santiago Bernabéu wachtte op het eerste doelpunt van hun ploeg. De fans kwamen echter bedrogen uit, want de gasten kwamen uit het niets op voorsprong. Vedat Muriqi stond bij de tweede paal op te letten toen een vrije trap vanaf de zijkant werd ingeslingerd en kopte onhoudbaar binnen. Het was alweer de derde goal van het seizoen van 'de Piraat'.

De tegentreffer zorgde voor een schok bij Real, maar die was van korte duur. De jacht op een doelpunt werd hervat en nog voor rust viel die ook. Valverde was de gevierde man, aangezien hij het halve veld overdribbelde en van buiten het strafschopgebied ook nog eens kiezelhard de kruising vond: 1-1. Na die goal konden de Madrilenen niet doorpakken, omdat het meteen rust was, en in de tweede helft liepen ze weer tegen een muur van spelers van Mallorca aan. Die ploeg rook een gelijkspel en hield de rijen gesloten.

Pas achttien minuten voor tijd wist Real er eindelijk doorheen te breken. Vinícius Júnior werd vrijgespeeld en wipte de bal knap langs de keeper, waardoor de 2-1 eindelijk op het bord stond en de verhoudingen rechtvaardig werden weergegeven. In de slotfase werd het via Rodrygo en Rüdiger ook nog 3-1 en 4-1 en was de zege definitief binnen, waardoor de club uit Madrid na vijf wedstrijden nog altijd foutloos is en vijftien punten heeft. Daarmee is het koploper en verwijst het Barcelona, dat dertien uit vijf heeft, naar plaats twee.