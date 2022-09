Van Nistelrooij schuldbewust: ‘Zag het terug en herkende mijzelf niet’

Zondag, 11 september 2022 om 15:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:15

Ruud van Nistelrooij kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn mediaoptreden van vorige week. Voor de competitiewedstrijd van PSV tegen RKC Waalwijk liet hij zondagmiddag bij ESPN weten niet helemaal content te zijn met zijn houding, maar het ook wel weer fijn te vinden. “Ik zag de beelden terug en herkende mijzelf niet helemaal meer. Maar dat venijnige van mij was toch wel even lekker.”

Tijdens de persconferentie ter voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen RKC van zondag, kwam Van Nistelrooij zeer kribbig over na een aanvaring met een journalist. Op de vraag of het fijn was om de eerstvolgende wedstrijd tegen RKC te moeten spelen, reageerde hij vinnig. "Dit wordt ook gewoon een hele lastige en moeilijke wedstrijd", begon Van Nistelrooij, om vervolgens een wedervraag te stellen. "Welke spelers van RKC vind jij dan prettig om tegenover te komen staan? Welke goede spelers spelen daar dan, volgens jou?"

Ruud van Nistelrooij herkende zichzelf niet toen hij zijn 'venijnige' reactie op de persconferentie terugzag. "Was wel effe lekker om een keer te doen" pic.twitter.com/5PfdtWQPiR — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2022

Het kwam de oefenmeester op de nodige kritiek te staan. Journalist Sjoerd Mossou stak de draak met de houding van Van Nistelrooij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De journalist noemde zijn reactie ‘een klassieke reflex van een trainer die onder hoogspanning staat’. “Zo fanatiek begon hij aan het niet-downplayen van de aanstaande tegenstander, dat je al snel het gevoel kreeg dat het niet over RKC ging, maar over Barcelona, compleet met Diego Armando Kramer en Romario de Souza Jozefzoon in de spits.”

Verslaggever Cristian Willaert meldde voor de camera’s vanESPN dat Iliass Bel Hassani en Florian Jozefzoon ontbraken, en dat het dus een ‘makkie’ kan worden voor PSV, doelend op de eerdere persconferentie. Dat amuseerde Van Nistelrooij. “Ha, de glimlach is terug”, zo zei Willaert, nadat er een lach op Van Nistelrooij's gezicht verscheen. “Wij moeten naar onszelf kijken en ons niveau halen en dan moet je niet altijd maar over tegenstanders meepraten misschien, dat is niet zo handig”, zo gaf hij toe.

“Ja, want je was nogal katterig vorige week”, stelde Willaert. De trainer was zich schuldbewust. “Ja, ik zag het terug en herkende mijzelf niet helemaal meer.” Volgens Arnold Bruggink zat er 'nog wel wat venijn' in de reactie op de persconferentie. “Ja dat zit er nog in en dat is ook wel bekend”, zo beaamde de trainer, die zich echter niet volledig verontschuldigde. “Dat was wel even lekker om te doen, maar dat moet je niet altijd willen doen.”