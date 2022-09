Koopmeiners grijpt weer hoofdrol, maar Atalanta laat koppositie toch liggen

Zondag, 11 september 2022 om 14:24 • Guy Habets • Laatste update: 14:29

Atalanta is er niet in geslaagd om de koppositie in de Italiaanse Serie A weer over te nemen van Napoli. Een thuisoverwinning op Cremonese was noodzakelijk om bovenaan te blijven staan, maar la Dea bleef op een 1-1 gelijkspel steken. Teun Koopmeiners verzorgde de assist bij de treffer van Atalanta.

Het elftal van Atalanta, dat met Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer drie Nederlandse basisspelers telde, was gedurende de hele wedstrijd de baas in het eigen Gewiss Stadium. De goal wilde echter maar niet vallen en tot frustratie van spelers, staf en fans werd een goal van Koopmeiners afgekeurd en bleef het 0-0. Pas diep in de tweede helft viel er een geldig doelpunt en het was niet meer dan terecht dat Atalanta die maakte. Koopmeiners sneed een vrije trap vanaf rechts knap aan en het hoofd van Merih Demiral zorgde voor de 1-0.

Lang kon de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini echter niet genieten van de voorsprong. Vier minuten na de openingstreffer kwam Cremonese, waar Cyriel Dessers in de punt van de aanval stond, alweer op gelijke hoogte via Emanuele Valeri. Hij was de oplettendste toen Juan Musso, de keeper van Atalanta, grabbelde en prikte van dichtbij de 1-1 tegen de touwen. In de slotfase deden Koopmeiners en de zijnen er alles aan om nog tot een winnende goal en het bereiken van de koppositie te komen, maar dat lukte niet.

Napoli, dat op 4 oktober de tegenstander van Ajax is in het Champions League-toernooi, blijft daardoor lijstaanvoerder. Die ploeg won zaterdag met zeer veel moeite van Spezia (1-0 door een late goal van Giacomo Raspadori) en die zege is dus de koppositie waard. Over een week gaat Napoli op bezoek bij regerend landskampioen AC Milan en speelt Atalanta uit bij AS Roma.