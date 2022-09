‘Pasveer kan zeker mee naar het WK, maar nogmaals: ik ben Bijlow-fan’

Zondag, 11 september 2022 om 13:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:58

Henk Timmer is gecharmeerd van de prestaties van Remko Pasveer bij Ajax en de voormalig doelman zou de 38-jarige keeper zeker meenemen naar het WK in Qatar. De tegenwoordig als zaakwaarnemer actieve Timmer breekt daarnaast een lans voor Andries Noppert, die door bondscoach Louis van Gaal onlangs werd opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende Nations League-duels.

"Pasveer doet het fantastisch, als je kijkt op welk niveau hij speelt", doelt Timmer in Goedemorgen Eredivisie naar de prestaties van Pasveer in de Eredivisie en Champions League. "En hij speelt in het beste team van Nederland. Op het moment dat hij er moet staan, staat hij er. Dus in die optiek en met zijn ervaring kan hij zeker mee." Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar nogmaals, ik ben een Bijlow-fan." Presentator Milan van Dongen verwijst vervolgens naar Andries Noppert, die dankzij zijn goede optredens bij sc Heerenveen eveneens is geselecteerd voor de voorselectie van Oranje.

"Die jongen is twee meter lang. Dus stel je voor dat er op het WK in de laatste moment gewisseld moet worden en er komt zo'n gozer aan van twee meter. Dat is voor een speler intimiderend", aldus Timmer, die Noppert niet bij uitstek een penaltyspecialist vindt. "Ik heb ook best veel penalty's gepakt en ik ben niet twee meter. Het is eigenlijk niet echt een specialisme. Acht van de tien linkspoten schieten de bal links van de keeper. En een rechtspoot schiet hem makkelijker rechts van de keeper. Als je daar al vanuit gaat, dan ben je al een heel eind. Het is allemaal niet zo moeilijk, de druk ligt altijd bij de speler. Ik vond het als keeper heerlijk om daar te staan."

Van Gaal nam naast Pasveer en Noppert ook Bijlow, Mark Flekken en Jasper Cillessen op in zijn voorselectie voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen (22 september) en België (25 september). De bondscoach maakt vrijdag 16 september zijn definitieve selectie wereldkundig. In de vier duels in de Nations League in juni was er tweemaal een basisplaats voor Cillessen en twee keer een basisplek voor Flekken.