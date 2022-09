Danny Makkelie gaat van MAC³PARK Stadion naar Allianz Arena

Zondag, 11 september 2022 om 13:52 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:53

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft van de UEFA een schitterende affiche toegewezen gekregen. Hij mag aanstaande dinsdagavond namelijk de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Barcelona in goede banen leiden. Hij wordt in de Allianz Arena geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout fungeert als vierde official en Pol van Boekel is de VAR vanuit het hoofdkwartier van de UEFA in Nyon.

Het is een mooi en immens contrast voor Makkelie: afgelopen vrijdagavond was hij nog de dienstdoende arbiter bij de Keuken Kampioen-wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II in het MAC³PARK Stadion. Daar waren 13.542 mensen bij aanwezig. Dinsdag staat hij dus op het veld in de Allianz Arena, dat plek biedt aan zo’n 75.000 mensen. De wedstrijd zal vooral in het teken staan van de terugkeer van Robert Lewandowski in München.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het duel tussen Barcelona en Bayern zal Makkelie de nodige landgenoten en bekenden tegen het lijf kunnen lopen. Bij de Spanjaarden staan Frenkie de Jong en Memphis Depay onder contract, al is het de vraag of zij minuten gaan maken. Bij de Duitsers spelen Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Speeltijd voor eerstgenoemde lijkt een zekerheid. Voor Gravenberch en Mazraoui liggen de zaken anders, zij zaten tegen Internazionale vorige week 90 minuten op de bank.

Barcelona won zijn eerste Champions League-pouleduel tegen Viktoria Viktoria Plzen met liefst 5-1. Lewandowski was met drie treffers de grote man. Sowieso is de Pool op dreef, want in LaLiga trof hij ook al zes keer doel. De Bayern-fans zullen aanstaande dinsdag dus hun adem inhouden als hij tegenover zijn oude werkgever staat. Bayern boekte vorige week een 0-2 overwinning in Milaan tegen Internazionale dankzij een goal van Leroy Sané en een eigen treffer van Danilo D'Ambrosio.