De Mos ziet ‘groot tactisch probleem’ bij PSV en neemt Ajax als voorbeeld

Zondag, 11 september 2022 om 12:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:34

Aad de Mos is zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN niet alleen kritisch op doelman Walter Benítez. De tegenwoordig als analist werkzame oud-trainer van PSV constateert namelijk ook een 'groot tactisch probleem' bij PSV. De Mos is van mening dat trainer Ruud van Nistelrooij in Eindhoven teveel vasthoudt aan de puur Nederlandse manier van voetballen.

"PSV heeft een groot tactisch probleem", constateert De Mos na slechts vijf speelronden in de Eredivisie. "Ze kunnen niet in de duels komen, omdat het speelveld veel te lang is. En ik ben een beetje teleurgesteld in de mensen om hem (Van Nistelrooij, red.) heen. Die hadden hem zeker bij moeten sturen, want iedereen ziet dat het speelveld veel te lang is bij PSV. Sangaré kan niet in duel komen, zoals Álvarez wel in duel kan komen. Omdat het bij Ajax heel compact staat. Dus dat is het eerste probleem dat bij PSV niet is opgelost." Tafelgenoot Sjoerd Mossou vraagt zich af of De Mos met name doelt op adviseur Fred Rutten.

Aad de Mos voorziet problemen in de werkwijze van Ruud van Nistelrooij bij PSV.

"Ja, maar André Ooijer (assistent-trainer, red.) is daar ook bij", zo benadrukt De Mos. "En het trainersvak is een ervaringsvak. Hij moet de tijd krijgen, maar die tijd krijg je niet bij PSV. En dat is wel op te lossen, denk ik, dat het heel snel is te veranderen. Hij wil op de ouderwetse, Hollandse manier spelen, en die is allang achterhaald. En daar moet hij echt mee uitkijken." Hans Kraay junior wil weten wat er volgens De Mos achterhaald is bij PSV. "Dat Obispo een lange bal moet spelen naar de rechterkant. Dat daar zeg maar een Madueke staat of wie dan ook, of Bakayoko. Als die ballen niet aankomen, dan krijg je direct een heel groot gat. En dan zeggen we hier aan tafel, en de supporters ook: 'de instelling is niet goed'. Maar dat ligt niet aan de instelling, je kunt niet in duel komen."

"En dat is het probleem van dit PSV op dit moment", geeft De Mos mee aan Van Nistelrooij. "En het voetbal is aan het veranderen, en daar moet je wel in mee. Als je kijkt naar Manchester City, Napoli, Lazio dat we afgelopen week gezien hebben (tegen Feyenoord, red.). Ajax vooral. Je hebt nog twee of drie spelers die centraal blijven: Álvarez, Timber en Bassey. De rest is aan de zijkanten een meerderheid aan het creëren. En dan heb je iemand nodig die kan steken. Immobile bij Lazio steekt alles weg. Kenneth Taylor is de beste steekspeler die we ooit gehad hebben, er bestaat geen betere steker dan Taylor", deelt De Mos een groot compliment uit aan de Ajax-middenvelder.