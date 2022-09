Roger Schmidt bloeit op in Portugal en heeft record te pakken

Zondag, 11 september 2022 om 12:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:05

Roger Schmidt heeft het vooralsnog prima voor elkaar bij Benfica en heeft nu zelfs een record te pakken. Onder zijn leiding werden namelijk alle elf officiële wedstrijden van zijn club gewonnen. Afgelopen vrijdag kreeg hij ook nog eens een persoonlijke onderscheiding: Schmidt werd verkozen tot beste coach van de maand augustus in Portugal.

De periode van Schmidt bij PSV liep uiteindelijk uit op een teleurstelling. In Portugal laat hij momenteel echter zien wat hij in zijn mars heeft. Zaterdagavond won zijn ploeg ook de zesde competitiewedstrijd op rij, zij het vrij moeizaam. Het treffen met laagvlieger Famalicão werd door een treffer van Rafa Silva beslist: 0-1. Ook in Europa gaat het Schmidt voor de wind. Via FC Midtjylland en Dynamo Kyiv plaatste Benfica zich voor de Champions League. Daarin werd afgelopen week de eerste poulewedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-0) winnend afgesloten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is altijd moeilijk als je tussen twee Champions League-wedstrijden moet spelen. We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken, als we onze kansen hadden benut. Maar het was een verdiende zege”, aldus Schmidt over de wedstrijd tegen Famalicão. Over zijn record was hij uiteraard zeer te spreken. “Dat record betekent dat we consistent wedstrijden kunnen winnen. Het is altijd een moeilijke uitdaging om een voetbalwedstrijd te winnen. Dat ons dat inmiddels elf keer op rij gelukt is, is knap. Ik ben daar erg blij mee.” Benfica verloor deze zomer sterspeler en topscorer Darwin Núñez voor 75 miljoen euro aan Liverpool. Desalniettemin gaat het de club vooralsnog voor de wind.

Aanstaande woensdag reist Benfica naar Turijn voor de ontmoeting met Juventus in het miljardenbal. De Oude Dame verloor vorige week met 2-1 van Paris Saint-Germain en heeft met negen punten uit vijf wedstrijden een niet al te beste start in de Serie A. Toch ziet hij zijn ploeg niet als favoriet. "Omdat we elf keer op rij hebben gewonnen ga ik nu niet zeggen dat we woensdag wel even winnen. We moet gefocust zijn, het wordt een moeilijke wedstrijd, zeker uit. We hebben drie dagen om te herstellen en ons voor te bereiden op het duel. Maar de mentaliteit en houding van ons is goed genoeg om elke wedstrijd te kúnnen winnen", zei Schmidt.