Volgende dreun voor Bruma: aanvaller wordt niet ingeschreven voor competitie

Zondag, 11 september 2022

De nabije toekomst van Bruma bij Fenerbahçe ziet er niet rooskleurig uit. De Turkse topclub heeft hem namelijk niet ingeschreven voor de eerste seizoenshelft in de Süper Lig. In Turkije geldt een quotum voor het aantal buitenlanders in de selectie en dat zou de reden zijn om de Portugees niet in te schrijven. Het is de volgende dreun voor de Portugees.

Eerder werd al bekend dat de Turken van de vleugelaanvaller af wilden. Bruma is door PSV verhuurd aan Fenerbahçe, waarbij de Gele Kanaries een verplichte optie tot koop hebben bedongen. Hij keert dus definitief niet terug in Eindhoven, maar de topclub uit Istanbul lijkt echter flink spijt te hebben van de gemaakte deal. Bruma heeft de afgelopen tijd zijn opties bekeken om een transfer te maken. Tot een overstap kwam het echter niet. Hij kon zijn carrière vervolgen in het Midden-Oosten, maar de flankspeler wilde per se in Europa blijven. Dat Fenerbahçe Bruma verplicht moet overnemen zit hen dwars. De club heeft namelijk al drie buitenlandse spelers te veel in de selectie. In de Süper Lig mogen clubs maximaal veertien buitenlandse spelers hebben en Fenerbahçe heeft er zeventien.

Açiklama Futbol A takimi oyuncularimizdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemistirler. Bu karar dogrultusunda adi geçen oyuncularimiz, sezonun ilk yarisi boyunca Süper Lig maçlarinda görev alamayacaklardir. pic.twitter.com/MBja1HmIBg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 10, 2022

Zodoende kregen Bruma’s medespelers Mauricio Lemos en Filip Novak ook al te horen dat zij niet worden ingeschreven voor de Turkse competitie. Volgens Fenerbahçe is het niet inschrijven een sportieve keuze. “Allereerst willen we benadrukken dat dit een technische beslissing is en dat er geen negativiteit is over het individuele gedrag van onze spelers bij het nemen van deze technische beslissing”, zo luidt het statement van de club.

Bruma kwam dit seizoen tot nu toe 192 minuten in actie voor Fenerbahçe. Trainer Jorge Jesus liet hem twee keer meespelen in het Champions League-tweeluik met Dynamo Kyiv. Nadat de Oekraïners te sterk bleken, kwam Bruma ook twee keer in actie tegen Slovácko. In de Süper Lig kwam de Portugees alleen binnen de lijnen in de wedstrijd tegen Ümraniyespor (3-3). Tot een doelpunt kwam hij nog niet, al verzorgde hij wel de assist bij de 3-0 tegen Slovácko.