FC Emmen en ontroostbare Hardeveld vrezen: ‘Zijn reactie sprak boekdelen’

Zondag, 11 september 2022 om 10:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:41

Jeff Hardeveld heeft in de slotfase van het duel met Excelsior (2-1 nederlaag) waarschijnlijk een zware knieblessure opgelopen. De linksback van FC Emmen is zondagochtend voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan, maar de eerste voortekenen voorspellen niet veel goeds. Hardeveld verliet het veld strompelend en in tranen. In het verleden stond hij al twee keer eerder met zware knieblessures aan de kant.

Het is een groot drama voor Emmen, maar voor ook voor de oud-jeugdspeler van Feyenoord. In Rotterdam werd de back van het veld gedragen en aan de zijlijn opgevangen en getroost door zijn vriendin, scheidsrechter Shona Shukrula. Er wordt gevreesd dat Hardeveld voor de derde keer in zijn carrière een kruisbandblessure heeft opgelopen.

Jeff Hardeveld is zeer waarschijnlijk zwaar geblesseerd geraakt. Hij wordt getroost door zijn vriendin Shona Shukrula. Sterkte Jeff?? pic.twitter.com/rL5BILvoQw — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2022

Hardeveld raakte tijdens zijn periodes bij FC Utrecht en Heracles Almelo namelijk ook al zwaar geblesseerd aan zijn knie. In totaal stond hij in zijn profcarrière al ruim 900 dagen aan de kant door blessures. Zijn trainer Dick Lukkien kon gisteren nog geen uitsluitsel geven. “Het ziet er niet goed uit. Ik ben bang dat we daar weer een heel vervelende blessure aan overhouden. Zijn reactie sprak boekdelen”, aldus de coach.

De blessure van Hardeveld was een hard gelag voor Lukkien en zijn ploeg. Kort nadat de back van het veld moest kreeg Emmen, in blessuretijd, de 2-1 om de oren van invaller Serano Seymor. Emmen behaalde slechts vier punten uit zes wedstrijden en staat daardoor op de vijftiende plek in de Eredivisie.