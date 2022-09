Schreuder waarschuwt Brobbey: ‘De volgende keer accepteer ik het niet’

Zondag, 11 september 2022 om 09:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:15

Alfred Schreuder was niet onder de indruk van het gedrag van Brian Brobbey na afloop van de 4-0 overwinning van Ajax op Rangers in de groepsfase van de Champions League. De spits mocht slechts voor twee minuten opdraven en verdween na afloop gelijk richting de kleedkamer. Brobbey deed derhalve niet mee aan de ereronde in de Johan Cruijff ArenA, tot onvrede van Schreuder. De trainer van Ajax heeft hier inmiddels over gesproken met zijn speler.

"We hebben gesproken over de manier waarop hij inviel tegen Rangers", liet Schreuder zaterdagavond na Heerenveen-thuis weten op de afsluitende persconferentie. "Het is een hartstikke jonge speler (20 jaar, red.). Als trainer kun je dat niet accepteren, maar je kunt ook begrip hebben voor waar het vandaan komt. Het is een mooie wedstrijd in de Champions League en hij speel dan niet. Ik begrijp het aan de ene kant dus wel, maar als trainer moet je wel aangeven dat je het niet wilt."

Brian Brobbey geeft toe licht gefrustreerd te zijn door de reserverol, maar de spits blijft lachen?? "Kudus is mijn maatje" pic.twitter.com/4YhF31iAPy — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2022

"Het is een lang seizoen en je hebt elkaar gewoon nodig", voegde Schreuder daaraan toe. "De volgende keer zal ik het niet meer accepteren, omdat zoiets niet in een team past. Vandaag (tegen Heerenveen, red.) viel hij hartstikke goed in. Met veel dreiging en jagen, dat vind ik prima. Hij gaat echt nog wel veel wedstrijden spelen", zo gaf de oefenmeester van Ajax op het persmoment mee aan de ingevallen Brobbey, die tegen Heerenveen de eindstand op 5-0 bepaalde.

Brobbey verloor midweeks in de Champions League tegen Rangers voor het eerst zijn basisplaats. "Ik was wel een beetje gefrustreerd", erkende hij in gesprek met ESPN. "Wat volgens mij normaal is, want je wilt spelen. Of het meespeelde dat ik nog twee minuten moest opdraven? Ja, een beetje wel. Maar ik kan er niks anders van maken." Brobbey toonde beterschap tegen Heerenveen door te klappen bij het tweede doelpunt van concurrent Mohammed Kudus. "Kudus is mijn maatje, ik ben blij voor hem. Hij heeft het fantastisch gedaan. Ik praat verder niet met hem over de concurrentiestrijd, maar de trainer heeft aangegeven dat hij vanwege de brede selectie gaat rouleren. Ik heb erover gesproken met de trainer, maar dat houd ik tussen hem en mij."

