Kenneth Taylor lacht: ‘Jan Joost van Gangelen moet betalen, gewoon’

Zondag, 11 september 2022 om 00:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:11

Jan Joost van Gangelen is Kenneth Taylor en diens zaakwaarnemer Guido Albers twee flessen wijn verschuldigd, zo lacht de middenvelder van Ajax na afloop van de overwinning tegen sc Heerenveen (5-0). Van Gangelen had deze zomer nooit verwacht dat Taylor zich binnen tien wedstrijden in de basis zou knokken bij Ajax en sloot een weddenschap af met Albers, die in juli de contractverlenging van Taylor afrondde. "Het verbaast mij wel echt", aldus de presentator van ESPN over de basisplaats van Taylor. "Ik had dit niet verwacht."



Taylor verscheen zelf na de wedstrijd met een glimlach van oor tot oor voor de camera. "Hij moet betalen, gewoon", lacht de middenvelder, die zich bij Ajax ogenschijnlijk eenvoudig heeft opgeworpen als vervanger van de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch. 'Het gaat niet fluitend. Er gaat veel aan vooraf. Het is dus makkelijk gezegd, maar dat is niet zo." Taylor tekende zaterdag tegen Heerenveen voor het tweede doelpunt, dat al na een kwartier viel uit een vrije trap.

Waar een direct schot van Dusan Tadic het meest voor de hand lag, besloot de aanvoerder van Ajax tot een breedtebal naar Taylor, die van ongeveer veertien meter ineens raak schoot. "Hij werd aangeraakt volgens mij, maar deze tellen we gewoon mee", aldus de doelpuntenmaker. "Het is ingestudeerd, maar normaal staat Steven (Berghuis, red.) daar." Die zat echter op de bank. "Hij werd wel aangeraakt. Ik denk dat Andries Noppert hem anders had gepakt, ja. Maar ja, prima."

Het doelpunt leidde ook tot veel vreugde op de bank. "Michael Reiziger (assistent-trainer, red.) organiseert dat bij ons, maar ik had ook nog even contact met Steven Berghuis", legt Taylor uit. "Voor de wedstrijd hadden we het er nog over gehad." Taylor straalt veel energie uit en heeft geen moeite om de negentig minuten vol te maken. "Ik kan wel door. Ik speel het liefst elke wedstrijd, maar dat heeft elke speler. Ik doe elke wedstrijd mijn best en ik wil de trainer laten zien dat ik moet spelen. Het is niet zo dat ik denk: ik kan nu rustig aan doen, want ik ben basisspeler. Dat zeker niet."

De analyse van Kees Kwakman en Marciano Vink

Bij de analisten van ESPN valt Taylor in de smaak. "Hij brengt dynamiek in dit elftal", aldus Kees Kwakman. "Hij is echt een typische linkermiddenvelder, die af en toe aan de binnenkant speelt, maar ook buitenom komt. Inspelen, doorbewegen, er zit leven in. Hij brengt wat anders dan die andere jongens." Taylor zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje en hoort vrijdag of hij de definitieve selectie heeft gehaald. "Hij is zeker een kanshebber voor het WK", aldus Kwakman. "Frenkie de Jong speelt in Oranje als controleur. Voor de positie van linkermiddenvelder concurreert Taylor met Teun Koopmeiners, die iets behoudender is, Ryan Gravenberch en Joey Veerman." Marciano Vink voegt toe: "Van al die spelers heeft Taylor het meeste loopvermogen."