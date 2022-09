Noppert vindt dat Ajax ‘altijd een streepje voorheeft bij scheidsrechters’

Zaterdag, 10 september 2022 om 23:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:21

Andries Noppert vindt dat Edson Álvarez in het duel tussen Ajax en sc Heerenveen (5-0) met twee keer geel van het veld had moeten worden gestuurd. De doelman van de Friezen maakte al in de rust van de wedstrijd bezwaar bij arbiter Edwin van de Graaf en zegt na afloop dat Ajax 'altijd een streepje voor heeft bij scheidsrechters'.

"In mijn optiek is het heel simpel", aldus Noppert voor de camera bij ESPN. "Hoe ik het zie, en dat is niet verkeerd bedoeld: we spelen in Amsterdam en Ajax heeft volgens mij altijd een streepje voor bij scheidsrechters." De woede bij Heerenveen draaide om een moment vlak voor rust. Álvarez pakte het shirt vast van de uitgebroken Thom Haye en schopte nadien de bal weg. De overtreding werd door scheidsrechter Van de Graaf met geel bestraft, maar de Friezen hadden vanwege het wegtrappen van de bal liever een extra gele prent gezien.

Andries Noppert heeft in de rust verhaal gehaald bij de arbitrage??#ajahee pic.twitter.com/ZYVmDjr70e — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2022

"Die jongen schiet na de overtreding de bal nog weg", zag ook Noppert. "Ik ben geen matennaaier, ik wil die jongen echt geen rood aannaaien, maar volgens mij is dat gewoon een tweede gele kaart, rood en klaar is Kees. Dat is dan natuurlijk in ons voordeel." In de rust zocht Noppert dus de kleedkamer van de arbitrage op, maar zonder het gewenste resultaat. "Ik kreeg een mooi verhaal. Daar was ik het niet mee eens, maar daar kun je niks tegen doen. Klaar."

Ajax was in de Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor Heerenveen. "Ik denk niet dat het onterecht is", aldus Noppert. "Als je in de vierde minuut al achter komt dan weet je dat het een lange dag kan worden. En dan krijg je de tweede ook al redelijk snel om je oren. Tja, we kregen nog wel wat kansjes, maar volgens mij moeten we het daar niet eens over hebben. Als wij niet 200 procent zijn vandaag... Dan moet je nog geluk hebben dat zij een procent of 80 zijn, dan maak je misschien nog kans, maar als je zo voor de dag komt als wij, dan is er geen beginnen aan. Misschien is het ook weleens goed om dik onderuit te gaan, zodat we beseffen dat niet alles vanzelf gaat." Heerenveen was dit seizoen voorafgaand aan het bezoek aan de hoofdstad nog ongeslagen.