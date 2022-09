Martial haalt keihard uit naar Mourinho: ‘Hij had gewoon geen respect voor mij’

Zaterdag, 10 september 2022

Anthony Martial voelde zich niet gerespecteerd door ex-trainer José Mourinho, zo zegt de spits van Manchester United in gesprek met France Football. Martial benoemt dat het weigeren van rugnummer 11 hem duur kwam te staan en vindt dat Mourinho negatief over hem sprak. De Fransman stelt zelfs dat Mourinho hem deelname aan het WK in 2018 kostte. Overigens wordt ook zijn ex-trainer Ole Gunnar Solskjaer stevig bekritiseerd door Martial.

De dertigvoudig international maakte in de zomer van 2015 de overstap van AS Monaco naar Manchester United, onder het bewind van Louis van Gaal. De Nederlander vertrok al snel, waarna Mourinho tussen de zomer van 2016 en december 2018 trainer was. Volgens Martial begonnen zijn eerste problemen met the Special One over zijn rugnummer. De komst van Zlatan Ibrahimovic leidde ertoe dat Mourinho aan Martial vroeg om zijn nummer 9 aan de Zweed af te staan. "Tijdens de vakantie stuurde Mourinho mij een bericht waarin hij vroeg of ik van nummer 9 naar 11 wilde wisselen. Hij legde uit dat 11 een geweldig nummer is, omdat dat het nummer is van legende Ryan Giggs. Ik vertelde hem dat ik groots respect heb voor Giggs, maar dat ik liever nummer 9 zou houden. Toen ik terugkeerde op de club, zag ik mijn shirt met nummer 11."

Martial verloor zijn basisplaats in het seizoen 2017/18 aan Alexis Sánchez. Laatstgenoemde kwam in de winterstop van dat seizoen met hoge verwachtingen over van Arsenal en bleef Martial voor in de pikorde. Mede door gebrek aan speeltijd werd hij niet geselecteerd voor het WK 2018 in Rusland, waar Frankrijk wereldkampioen werd. "Mourinho had geen respect voor mij. Hij praatte over me in de pers. Kleine zinnetjes, een beetje zoals hij ook deed met Karim Benzema bij Real Madrid. In het seizoen 2017/18 was ik de topscorer van het team in de eerste helft van het seizoen. Toen kwam Sánchez en speelde ik niet veel meer. Het was het WK-seizoen en dat heeft me veel gekost. Zeker bij het nationale team, daar had ik bij moeten zijn."

Naast Mourinho krijgt ook zijn ex-trainer Solskjaer de wind van voren. Volgens Martial liet de Noor hem regelmatig geblesseerd spelen. "Mensen weten dit niet, maar ik kon na het 'covid-seizoen' vier maanden niet sprinten. De trainer vertelde me dat hij me nodig had, dus speelde ik. Maar als ik niet kan accelereren met mijn type spel, wordt het een ingewikkeld verhaal. De trainer zette me in de fik en heeft nooit de moeite genomen om het de media te vertellen. Uiteraard raakte ik geblesseerd en toen ik terugkwam, was het klaar. Ik speelde niet meer. Ik nam het heel slecht op, had een gevoel van onrechtvaardigheid. Er is me gevraagd mezelf op te offeren voor het team en in je rug word je afgeserveerd. Voor mij was het bijna hoogverraad." Martial is sinds zijn komst naar Old Trafford goed voor 79 doelpunten en 51 assists in 270 wedstrijden.