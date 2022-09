Frenkie de Jong belangrijk voor Barcelona in gestaakte wedstrijd in Cádiz

Zaterdag, 10 september 2022 om 20:49 • Laatste update: 21:24

Het duel tussen Cádiz en Barcelona in LaLiga is zaterdagmiddag in minuut 82 bij een 0-2 stand stil komen liggen vanwege een medisch noodgeval. De ploeg van trainer Xavi was dankzij doelpunten van Frenkie de Jong en Robert Lewandowksi op weg naar de zege, maar de wedstrijd werd slechts bijzaak toen in de slotfase een persoon onwel werd op de tribune. Volgens commentator Sierd de Vos is de patiënt bij kennis gebracht en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De wedstrijd werd gestaakt en vervolgens na 50 minuten weer hervat. Na de hervatting maakten Ansu Fati en Ousmane Dembélé er nog 0-4 van.

Xavi had zaterdagmiddag een basisplaats ingeruimd voor zowel De Jong als Memphis Depay. Eerstgenoemde werd de gehele transferperiode in verband gebracht met een vertrek naar Engeland, maar bleef uiteindelijk ‘gewoon’ in Catalonië. Depay moet het vooral doen met invalbeurten, daar aanwinst Lewandowski de onbetwiste nummer één in de punt van de aanval is. Zaterdagmiddag kreeg hij de voorkeur boven de Poolse spits. Héctor Bellerín maakte zijn debuut voor de Catalanen.

Frenkie ???????? ??????! ???? Met zijn goal zorgt de Jong voor de voorsprong in Cádiz ??#ZiggoSport #LaLiga #CádizBarça pic.twitter.com/XtKMbLyYKg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2022

Barcelona had het moeizaam in de eerste helft, maar kwam via Raphinha wel bijna op voorsprong. De Braziliaanse aanvaller raakte met zijn inzet de paal. Ook Ferran Torres en Depay konden hier en daar gevaarlijk worden. De ploeg van Xavi had het overgrote deel van de bal in de eerste helft, maar kon dat niet verzilveren in een doelpunt. Tien minuten na rust brak De Jong de ban voor Barcelona. Raphinha gaf de bal mee aan Gavi, die de bal vervolgens hard voor gaf. Omdat Ledesma de bal nog aantikte, belandde hij zo voor de voeten van De Jong. De middenvelder kon daarna simpel binnenschieten: 0-1.

6 ?????????? in 5 wedstrijden! ?? Robert Lewandowksi zet Barcelona hiermee verder op voorsprong ????#ZiggoSport #LaLiga #CádizBarça pic.twitter.com/tz3Il6dFir — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2022

Na de openingstreffer haalde Xavi onder meer Torres, Gavi en Depay naar de kant. Invallers Dembélé, Pedri en Lewandowski brachten nieuwe energie en dat betaalde zich nog geen tien minuten later uit. Bellerín gaf de bal bij de eerste paal voor aan De Jong. Nadat de middenvelder over de bal en een aantal Cádiz-spelers viel, kon Lewandowski voor een leeg doel binnenschieten: 0-2. In de slotfase werd de wedstrijd stilgelegd nadat supporters van de thuisploeg scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande waarschuwden wegens een medisch noodgeval op de tribune. Jeremías Conan Ledesma sprintte naar de tribunes om een AED af te leveren aan de medici. De vrouw kwam na een lange behandeling bij kennis en werd onder applaus van het publiek per brancard naar de ambulance vervoerd.

Vijftig minuten na het stilleggen van de wedstrijd keerden de spelers terug om de wedstrijd uit te spelen. In de 86e minuut werd Lewandowski via een dieptebal van Dembélé één-op-één met keeper Ledesma gezet. De Poolse spits legde breed op Fati, die zo kon binnenlopen: 0-3. In blessuretijd bekroonde Dembélé zijn uitstekende vorm met het afsluitende doelpunt, door van rechts naar binnen te dribbellen en van zestien meter raak te knallen: 0-4.