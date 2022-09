Zeer angstige blikken bij Cádiz - Barcelona; keeper sprint om AED af te leveren

Zaterdag, 10 september 2022 om 20:34 • Laatste update: 20:42

De wedstrijd in LaLiga tussen Cádiz en Barcelona is zaterdagavond in de slotfase stil komen te liggen vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Een supporter van de thuisploeg raakte onwel en wordt momenteel gereanimeerd. Jeremías Conan Ledesma, de doelman van Cádiz, verleende assistentie door razendsnel een defibrillator (AED) te brengen naar de medici op de tribune.

Barcelona nam in de tweede helft dankzij doelpunten van Frenkie de Jong en Robert Lewandowski een 0-2 voorsprong en was op weg om de wedstrijd comfortabel uit te spelen. In de 83e minuut raakte plots een vrouw onwel op de tribunes van het Estadio Ramón de Carranza. Volgens Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos werd de vrouw met een brancard naar beneden getild. Aan de verstijfde en betraande gezichten van de spelers van zowel Cádiz als Barcelona was vervolgens te zien dat de situatie kritiek is. De wedstrijd is momenteel gestaakt. Het is onduidelijk of het duel zaterdag nog wordt uigespeeld.