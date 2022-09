Ajax vermorzelt ook Heerenveen en is klaar voor clash met Liverpool

Zaterdag, 10 september 2022 om 20:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:51

Ajax heeft zaterdagavond opnieuw een ruime overwinning geboekt. In de eigen Johan Cruijff ArenA had de ploeg van trainer Alfred Schreuder geen kind aan sc Heerenveen: 5-0. Het bal werd geopend door 'Mister 1-0' Davy Klaassen, die voor zijn 23ste openingstreffer zorgde namens Ajax. Mohammed Kudus (tweemaal) scoorde net als woensdag tegen Rangers en zag ook Kenneth Taylor en Brian Brobbey hun doelpunt meepikken. Florian Grillitsch maakte na een uur spelen zijn debuut. Ajax blijft door de zege foutloos en gaat met achttien punten uit zes wedstrijden soeverein aan kop. Heerenveen staat op de zesde plek.

Schreuder had tegen Heerenveen opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Kudus. De Ghanees verscheen tegen Rangers voor het eerst dit seizoen aan de aftrap en betaalde het vertrouwen terug met een schitterende goal. De basisplek van Kudus ging opnieuw ten koste van Brobbey, die genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Op het middenveld was er weer eens een basisplaats voor Klaassen, die daarmee Steven Berghuis op de bank hield. Bij Heerenveen was het ontbreken van Amin Sarr het meest opvallend. De spits was niet fit genoeg om aan te treden.

Dusan Tadic is na zijn assist op Brobbey de derde speler deze eeuw die in drie verschillende Eredivisie-duels drie assists geeft?? pic.twitter.com/hekcMyVjS9 — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2022

Ajax leek weinig hinder te hebben van de midweekse Europese wedstrijd en greep Heerenveen meteen bij de strot. De Friezen, die dit seizoen pas één tegentreffer slikten, keken al na vier minuten spelen tegen een achterstand aan. Na een fraaie kapbeweging van Dusan Tadic stelde de aanvoerder Klaassen in staat om van dichtbij raak te koppen. Het was de 23ste keer (!) dat de middenvelder voor de openingstreffer tekende bij Ajax. Alleen Klaas-Jan Huntelaar deed dat vaker. De thuisploeg verdubbelde de score na een kwartier spelen, toen Taylor op aangeven van opnieuw Tadic vanaf de rand van de zestien mocht aanleggen na een ingestudeerde vrije trap: 2-0.

Heerenveen liet zich vervolgens ook zien en leek met Alex Timossi Andersson gevaarlijk te worden, maar moest toezien hoe Edson Álvarez ternauwernood kon ingrijpen met een sliding. Tien minuten later greep Remko Pasveer in. De doelman zag Timossi alleen op zich af komen, maar had geluk dat de afronding te wensen overliet bij de aanvaller van Heerenveen. Pasveer gaf vervolgens in de slotfase van de eerste helft bijna een assist op Steven Bergwijn. De aanvaller zag zijn schot vanaf de rand van de zestien echter formidabel gestopt worden door Andries Noppert. Bovendien ging de vlag omhoog voor buitenspel.

Schreuder besloot bij aanvang van de tweede helft Jorge Sánchez binnen de lijnen de brengen voor Devyne Rensch en zag zijn ploeg de score al snel uitbouwen. Na een corner van Tadic kreeg Heerenveen de bal niet weg uit de eigen zestien, waarna Kudus kon aantekenen voor zijn eerste van de avond. Joost van Aken voorkwam niet veel later dat Tadic zijn eerste van het seizoen kon maken, waarna Kudus op aangeven van Sánchez voor de vierde treffer zorgde. De gelegenheidsspits kon eenvoudig afronden van dichtbij nadat de Mexicaan met een prachtige steekpass was bediend door ploeg- en landgenoot Álvarez.

Laatstgenoemde ontsnapte overigens in de slotfase van de eerste helft aan een rode kaart, toen hij een geel kreeg voor een overtreding op Thom Haye en vervolgens de bal wegtrapte. Noppert beklaagde zich daarover in de rust bij de scheidsrechterskleedkamer en Edwin van de Graaf. Na een uur spelen gunde Schreuder Grillitsch zijn debuut en bracht hij ook Brobbey binnen de lijnen. Laatstgenoemde had tien minuten nodig om voor zijn derde competitietreffer van het seizoen te tekenen. Na een combinatie met Tadic rondde hij eenvoudig af: 5-0.