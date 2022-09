Noppert gaat in de rust van Ajax - Heerenveen naar scheidsrechterskleedkamer

Andries Noppert heeft zich in de rust van de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen (2-0 halverwege) beklaagd bij scheidsrechter Edwin van de Graaf. ESPN liet in De Eretribune beelden zien waarop te zien was dat de doelman van de Friezen uit de scheidsrechterskleedkamer kwam gelopen. Het onderonsje had zeer waarschijnlijk te maken met een moment even daarvoor met Edson Álvarez.

De middenvelder van Ajax vergreep zich in de slotfase van de eerste helft aan de uitgebroken Thom Haye en schopte nadien de bal weg. De overtreding werd door scheidsrechter Van de Graaf met geel beoordeeld, maar bij Heerenveen hadden ze vanwege het wegtrappen van de bal liever een rode kaart gezien. Onder meer Haye beklaagde zich bij de arbiter, maar Van de Graaf veranderde zijn beslissing niet.

"Andries Noppert is bij de scheidsrechter naar binnen gegaan omdat hij het niet eens was dat het een gele kaart was", aldus presentatrice Aletha Leidelmeijer als de beelden worden getoond. "Wat er precies gezegd is, zullen we ongetwijfeld achteraf horen." Volgens Marciano Vink was het vooral onnodig wat Álvarez deed, aangezien er nog medespelers achter hem liepen om de counter eruit te halen. "Dit was totaal onnodig want er stonden nog twee spelers achter", aldus de analist.

Kees Kwakman vraagt zich af of er reglementair een tweede gele kaart gegeven mag worden voor het wegtrappen van de bal. "Volgens mij schoot hij de bal meteen weg, toch? Ik weet niet of je daar dan meteen weer geel voor mag geven. Tegen Cambuur had hij dat ook, dat hij gefrustreerd was en geel pakte", aldus Kwakman. "Dat weet ik eigenlijk ook niet, Kees", reageert Jan Joost van Gangelen.