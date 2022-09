Marcelo Brozovic bezorgt Internazionale in slotfase alsnog drie punten

Zaterdag, 10 september 2022 om 19:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:10

Internazionale heeft zaterdagavond op de valreep een overwinning geboekt op Torino. In eigen huis had het lang moeite met de stugge Turijners, maar vlak voor tijd tekende Marcelo Brozovic voor de enige treffer: 1-0. Door de overwinning stijgt Inter naar de derde plek in de Serie A, terwijl Torino nu zevende staat.

Inter is het seizoen teleurstellend begonnen. Twee van de vijf competitieduels werden verloren door i Nerazzurri en afgelopen woensdag was Bayern München met 0-2 te sterk in de Champions League. Tegen Torino begonnen de Milanezen, afgezien van de door een dijbeenblessure afwezige Romelu Lukaku, op volle oorlogssterkte. Zo stonden zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries in de basis en kreeg Samir Handanovic onder de lat de voorkeur boven André Onana, die tegen Bayern nog in de basis stond. Bij Torino viel op dat Perr Schuurs bankzitter was. Zijn vervanger Alessandro Buongiorno werd geflankeerd door onder meer ex-PSV’er Ricardo Rodríguez. Voorin moest Antonio Sanabria voor de doelpunten zorgen.

De eerste helft was bepaald geen spektakelstuk. Lautaro Martínez was na vijf minuten gevaarlijk met een schot dat net over ging, maar daarna had Inter vooral moeite om door het stugge Torino heen te voetballen. De ploeg uit Turijn werd in de twintigste minuut zelf gevaarlijk via Nikola Vlasic. De Kroaat, die achter Sanabria stond opgesteld, haalde uit en zag de bal richting de rechterbovenhoek vliegen. Handanovic liet echter zien waarom hij al jarenlang onder de lat staat in Milaan en tikte de bal fraai uit de hoek. Verder dan ongevaarlijke schoten van Edin Dzeko en Martínez kwam de thuisploeg in het eerste bedrijf niet meer.

De tweede helft, die een stuk vermakelijker was, begon met een kans voor Sanabria. Handanovic bracht echter redding op zijn kopbal. Enkele minuten later leek diezelfde Sanabria met rood het veld te moeten verlaten na - volgens de scheidsrechter - een elleboogstoot richting Hakan Çalhanoglu, maar na ingrijpen van de VAR bleef het bij een gele kaart. Torino bleef in de fase daarna de meeste aanspraak maken op de openingstreffer, maar Rodríguez en Vlasic zagen hun schoten allebei gepareerd worden door Handanovic.

Naarmate de tweede helft vorderde liet Inter zich juist weer meer zien, wat resulteerde in gemiste kansen voor Martínez en Milan Skriniar en een voorzet van Federico Dimarco die op de paal belandde. Uiteindelijk bleven de drie punten toch in Turijn, toen Brozovic in de 89ste minuut de bal op aangeven van Barella achter doelman Vanja Milinkovic-Savic werkte. Daarmee kan Inter met een positief gevoel toewerken naar de uitwedstrijd tegen Viktoria Plzen, komende dinsdag in de Champions League.