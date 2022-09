Donnarumma en Messi grijpen hoofdrol bij stroef spelend Paris Saint-Germain

Zaterdag, 10 september 2022 om 18:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:13

Paris Saint-Germain heeft zaterdagmiddag een overwinning geboekt in de Ligue 1. Het sterrenensemble van trainer Christophe Galtier was met 1-0 te sterk voor Stade Brest. De thuisploeg kende de grootste kansen, maar kwam achteraf gezien nog goed weg nadat Gianluigi Donnarumma een penalty van Islam Slimani keerde. De thuisploeg nam in het tweede bedrijf gas terug om energie te besparen met het oog op het drukke programma van de komende periode.

PSG begon met onder meer Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar op volle sterkte tegen Stade Brest. Les Parisiens wonnen afgelopen dinsdag met 2-1 van Juventus in de Champions League en zullen naar alle waarschijnlijkheid komende week tegen Maccabi Haifa de bepalende spelers rust geven. Bij Stade Brest kon Marco Bizot op een basisplaats rekenen.

Messi Neymar

De Argentijn geeft een prachtige pass op Neymar die vakkundig afmaakt, 1-0 PSG #ZiggoSport #Ligue1 #PSGBrest pic.twitter.com/suw2ViigNu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2022

De thuisploeg nam het doel van de ex-keeper van AZ al vroeg in de wedstrijd onder vuur, maar was niet efficiënt genoeg in de afronding. Na ruim een half uur werd Neymar met een goede steekbal van Messi bediend, maar de Braziliaan werd hard onderuitgehaald door Christophe Hérelle van Stade Brest, die daar een rode kaart voor kreeg van scheidsrechter Jeremie Pignard. De VAR stak daar echter een stokje voor, omdat Neymar tijdens de aanval buitenspel stond. Stade Brest mocht daardoor met elf man verder.

Donarumma keert de pingel!

Brest kreeg de kans op 1-1 door een overtreding van Kimpembe #ZiggoSport #Ligue1 #PSGBrest pic.twitter.com/dFYGpMNI0B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2022

Twee minuten later was het opnieuw de tandem Messi-Neymar die gevaarlijk werd en dit keer mét succes. De Argentijn zag de loopactie van Neymar, die de lange bal vervolgens goed aannam en hard in de lange hoek langs Bizot schoot: 1-0. PSG was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar kon de voorsprong niet verder uitbouwen. Halverwege de tweede helft kreeg Islam Slimani dé kans op de gelijkmaker. Stade Brest kreeg namelijk een penalty toegewezen, nadat Presnel Kimpembe verdediger Noah Fadiga neerhaalde. Donnarumma keerde de strafschop van Slimani, waardoor hij zijn team de drie punten bezorgde.