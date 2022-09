NEC op valreep naast Fortuna Sittard; debutant Özyakup maakt beauty

Zaterdag, 10 september 2022 om 18:33 • Sam Vreeswijk

Fortuna Sittard heeft zaterdag op bezoek bij NEC zijn eerste punt in de Eredivisie gepakt. Onder het toeziend oog van nieuwe trainer Julio Velázquez, die in De Goffert op de tribune zat, speelden de Limburgers met 1-1 gelijk. De score werd op prachtige wijze geopend door Oguzhan Özyakup, waarna Pedro Marques vlak voor tijd de gelijkmaker maakte. Door het gelijkspel bezet NEC voorlopig de achtste plek in de Eredivisie, terwijl Fortuna hekkensluiter blijft.

Bij de thuisploeg begon Oussama Tannane weer in de basis, nadat hij vorig weekend tegen sc Heerenveen (0-0) nog ontbrak vanwege lichte klachten. Verdediger Joris Kramer was er tegen Fortuna juist niet bij, omdat hij afgelopen week op de training geblesseerd was geraakt. Door de afwezigheid van Kramer begon Calvin Verdonk centraal in de verdediging en startte Souffian El Karouani als linksback. Tannane begon centraal op het middenveld, waardoor Mikkel Duelund linksbuiten stond. Bij Fortuna vertrok Mickaël Tirpan afgelopen week naar Kasimpasa. Ivo Pinto speelde daarom op zijn plek tegen NEC. Verder stonden Iñigo Córdoba en Arianit Ferati op het middenveld. Dat ging ten koste ging van Dogan Erdogan en Mats Seuntjens, die beiden op de bank begonnen.

Oguzhan Özyakup luistert zijn Fortuna-debuut op met een fantastische treffer??#necfor pic.twitter.com/4zxlIAaD3T — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2022

NEC begon dreigend aan het duel. Al binnen drie minuten was Duelund met een kopbal dicht bij de 1-0, maar Fortuna-goalie Ivor Pandur bracht redding. Ruim twintig minuten later was er opnieuw een kopkans voor de Nijmegenaren, maar dit keer kopte Landry Dimata de bal recht op Pandur af. Ook via Bart van Rooij en Elayis Tavsan was NEC gevaarlijk, maar beide keren stond er een verdediger in de weg. De beste kans voor Fortuna was na ruim een half uur spelen voor Burak Yilmaz, die vanwege de afwezigheid van Seuntjes de aanvoerdersband droeg. De Turk zag zijn vrije trap echter prachtig gekeerd worden door Jasper Cillessen. Daardoor gingen beide ploegen zonder doelpunten de rust in.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd weinig bijzonders. Na ruim een uur was eerst Lasse Schöne en later Iván Márquez dicht bij de openingstreffer, maar beide spelers kregen de bal niet in het doel. Uit het niets kwam Fortuna vervolgens op schitterende wijze op voorsprong: debutant Özyakup, net ingevallen, besloot maar eens uit te halen en zag de bal schitterend in de kruising vliegen: 0-1. In de slotfase was NEC vooral via Tannane en Schöne nog enkele keren dreigend, maar de bal leek er niet in te willen. Vlak voor tijd kreeg Fortuna-invaller Erdogan zijn tweede gele kaart, waardoor zijn ploeg de wedstrijd moest afmaken met tien man. Uit een corner profiteerde NEC van het overtal via Marques, die zo zijn eerste competitiegoal voor de Nijmegenaren maakte en alsnog een punt veiligstelde.