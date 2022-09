Eretribune voorziet Oranje-debutant: ‘Van Gaal wil hem zien, honderd procent!’

Zaterdag, 10 september 2022 om 18:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:47

Jan Joost van Gangelen en Kees Kwakman denken dat Andries Noppert de voorselectie van het Nederlands elftal overleeft. De doelman van sc Heerenveen is door Louis van Gaal opgeroepen voor de eerste schifting en mag zich zaterdagavond onder meer tegen Ajax laten zien aan de bondscoach. Als Noppert geen gekke dingen doet tegen de Amsterdammers, maakt hij onderdeel uit van de definitieve selectie, aldus bovengenoemd tweetal.

Noppert maakt een uitstekende indruk in zijn eerste weken als speler van Heerenveen en liet nog maar één treffer door. Daarmee is hij de minst gepasseerde doelman in de Eredivisie. Het leidde er onder meer toe dat hij zich in de kijker speelde bij Van Gaal. "Als Noppert vandaag vijf ketsers maakt, denk ik niet dat Van Gaal hem oproept. Maar als hij gewoon normaal keept, gaat hij hem honderd procent oproepen. Hij wil hem zien. Pasveer gaan ze niet oproepen. Die ga je toch niet meenemen naar het WK", aldus Van Gangelen in de Eretribune.

Volgens de presentator moeten Jasper Cillessen, Justin Bijlow en Noppert de drie doelmannen worden die de eerste schifting overleven. Marciano Vink is eveneens onder de indruk van de goalie van Heerenveen. "Wat ik heel knap aan hem vindt, is dat hij ondanks zijn lengte heel snel bij de grond is", aldus de analist. "Kijk naar Kjell Scherpen, bij hem zie je een bepaalde onbeholpenheid met zijn lichaam. Dat onderlichaam wat niet helemaal samenwerkt... Hij (Noppert, red.) is heel snel met zijn voeten en bij de grond. Dat vind ik heel knap."

Ook Kwakman denkt dat Noppert het gaat redden. "Ik denk dat Frans Hoek en Van Gaal hem aan het werk willen zien. Flekken kennen ze nu wel. Het is een ontzettend goede jongen voor de groep ook. Hij zorgt voor sfeer. Hij heeft ook een grappig uiterlijk, was op de trainingen altijd zo gek als een deur, zoals de meeste keepers zijn. Hij is altijd in voor een geintje, maar wel altijd volle bak en voor elke bal gaan op de training. Je moet toch ook een beetje gek zijn als keeper? Dat is gewoon zo. Dit is een enorme upgrade geweest voor Heerenveen", aldus Kwakman, die bij NAC Breda samenspeelde met Noppert.

Penaltyspecialist

Het praatprogramma laat vervolgens beelden zien van een jeugdwedstrijd van Heerenveen tegen Ajax, waarin Noppert twee strafschoppen wist te stoppen. Van Gaal heeft tijdens een persconferentie al eens aangegeven graag een penaltyspecialist mee te nemen naar het mondiale eindtoernooi. Kwakman: "Als derde keeper bij Oranje kun je een soort gokje nemen tijdens het WK. Wat denk je wat ze denken als hij het veld in komt lopen? Je moet wel een bepaalde techniek en denkwijze hebben over penalty's natuurlijk..."