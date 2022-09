Marco Rose doet Dortmund pijn en beleeft droomdebuut met RB Leipzig

Zaterdag, 10 september 2022 om 17:23 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:58

Borussia Dortmund is zaterdagmiddag onderuit gegaan in de Bundesliga. Die Borussen verloren met 3-0 op bezoek bij RB Leipzig. Marco Rose, de nieuwe trainer van de thuisploeg, doet daarmee in zijn eerste wedstrijd voor RB Leipzig zijn oude werkgever pijn. De trainer stond vorig seizoen namelijk nog aan het roer bij Borussia Dortmund.

RB Leipzig begon zaterdagmiddag met vier van de vijf zomerse aanwinsten in de basis. Abdou Diallo, Xaver Schlager, Timo Werner en David Raum kregen meteen het vertrouwen van de nieuwe trainer Rose. Aan de kant van Borussia Dortmund ontbrak Donyell Malen wegens een dijbeenblessure, wat hem al vijf wedstrijden aan de kant hield. Verder stonden met onder meer Raphaël Guerreiro, Jude Bellingham en Marco Reus de gebruikelijke namen aan de aftrap.

De thuisploeg kwam na zes minuten spelen al op voorsprong via verdediger Willi Orbán. De Hongaar kopte een uitdraaiende corner van landgenoot Dominik Szoboszlai vanaf de penaltystip knap binnen: 1-0. Laatstgenoemde verdubbelde kort voor rust zelf de voorsprong. De middenvelder kreeg enkele meters ruimte van de Dortmund-verdediging en schoot vervolgens vanaf grote afstand verwoestend langs doelman Alexander Meyer: 2-0.

In de slotfase werd de schade nog groter voor Borussia Dortmund. RB Leipzig profiteerde van slordig balverlies van de uitploeg. Werner ging vervolgens samen met Amadou Haidara, die vijf minuten daarvoor was ingevallen, op Meyer af. De Duitse spits was niet zelfzuchtig en legde de bal af aan Haidara, die daarna in het lege doel binnenschoot en de eindstand bepaalde: 3-0. RB Leipzig klimt door de overwinning naar plek tien, terwijl Borussia Dortmund kostbare punten verspeeld in de strijd om de bovenste plekken.