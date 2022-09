Frenkie de Jong en Memphis Depay krijgen basisplaats toebedeeld in LaLiga

Zaterdag, 10 september 2022 om 17:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:58

Frenkie de Jong en Memphis Depay staan vanmiddag in de basis van Barcelona. De Catalanen nemen het op tegen Cádiz en gaan op zoek naar hun vierde overwinning op rij in LaLiga. Trainer Xavi stelt zeker niet zijn sterkste elftal op, daar onder meer Robert Lewandowski en Ousmane Dembélé op de bank worden gehouden.

Barcelona begint op doel met Marc-André Ter Stegen. Voor hem vormen Gerard Piqué en Eric Carcía het hart van de defensie. Alejandro Baldé krijgt op de linksbackpositie wederom de voorkeur boven Jordi Alba, terwijl Héctor Bellerín zijn debuut maakt aan de rechterkant van de verdediging. Het middenveld wordt gevormd door Sergio Busquets, De Jong en Gavi. Naast Memphis staan Ferran Torres en Raphinha geposteerd.

De basisplaatsen zijn een flinke opsteker voor de Nederlanders. Met name Memphis moet het doen met een reserverol, daar Lewandowski de onbetwiste nummer één in de voorhoede is. Ook voor De Jong is een basisplaats tegenwoordig geen automatisch gegeven meer. De Nederlander werd lang in verband gebracht met een transfer en kwam met name in het begin van het seizoen op het tweede plan terecht.