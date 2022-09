Napoli wint op valreep van Spezia en gaat aan kop in Serie A

Zaterdag, 10 september 2022 om 16:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:05

Napoli heeft zaterdagmiddag de koppositie in de Serie A overgenomen van Atalanta. De ploeg van trainer Luciano Spalletti kwam in eigen huis lange tijd niet tot scoren tegen Spezia, maar in de 89ste minuut brak Giacomo Raspadori alsnog de ban: 1-0. De Napolitanen zijn daarmee in ieder geval de komende uren koploper in de Italiaanse competitie, terwijl Spezia het met de veertiende plaats moet doen.

Napoli, dat Liverpool afgelopen woensdag alle hoeken van het veld had laten zien en met 4-1 won, begon met liefst vijf wijzigingen ten opzichte van dat duel. Juan Jesus startte op de plek van Min-Jae Kim in het hart van de verdediging, Mathías Olivera werd als linksback vervangen door Mário Rui en op het middenveld speelden Eljif Elmas en Tanguy Ndombele in plaats van Stanislav Lobotka en Piotr Zielinski. In de spits begon Raspadori, terwijl daar woensdag nog Victor Osimhen stond. Voormalig PSV’er Hirving Lozano begon opnieuw op de bank. Bij de bezoekers behoorde doelman Jeroen Zoet, die dit seizoen nog niet in actie kwam in de Serie A, opnieuw tot de wisselspelers.

Napoli verloor dit seizoen nog niet in de competitie en had in de eerste helft tegen Spezia zoals verwacht het overwicht. Met name Khvicha Kvaratskhelia liet zich al vroeg in de wedstrijd zien, door twee tegenstanders uit te spelen met een panna en daarna te schieten. Hij zag dat schot echter geblokt worden door een tegenstander. Later in de eerste helft was de Georgiër tot twee keer toe opnieuw dicht bij de openingstreffer, maar zijn beide schoten werden gered door doelman Dragowski. Vlak voor rust had ook Spezia de score kunnen openen, maar Alex Meret wist het afstandsschot van Emmanuel Gyasi te pareren. Daarmee gingen beide ploegen zonder doelpunten de rust in.

Direct aan het begin van de tweede helft ging Napoli vrolijk verder met het onder vuur nemen van het vijandelijke doel. André-Frank Zambo Anguissa probeerde het met een schot van binnen het strafschopgebied, maar opnieuw was Dragowski een sta-in-de-weg. Ook op een afstandsschot van invaller Zielinski had de Poolse sluitpost een antwoord. Aan de andere kant van het veld kwam de thuisploeg goed weg toen Amir Rrahmani een bal van Jakub Kiowir van de lijn wist te halen. In de 89ste minuut brak Raspadori uiteindelijk toch de ban voor Napoli, door een lage voorzet van invaller Lozano binnen te schieten. Daarmee kunnen i Partenopei met een opgelucht gevoel toewerken naar het Champions League-treffen met Rangers, komende dinsdag om 21.00 uur in Glasgow. Op 4 oktober neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Napoli.