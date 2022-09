Antony: ‘Woorden kunnen hem niet beschrijven, hij is de beste ter wereld’

Zaterdag, 10 september 2022 om 19:44 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:52

Antony geniet van zijn eerste weken in dienst van Manchester United. De 22-jarige Braziliaan werd afgelopen zomer de duurste Eredivisie-speler ooit nadat hij Ajax inruilde voor the Red Devils voor een bedrag van 95 miljoen euro. Antony gaat op de website van Manchester United in op zijn komst en de samenwerking met Cristiano Ronaldo.

De ex-Ajacied beschouwt de Portugees als de ‘beste ter wereld’ en hoopt zo veel mogelijk van Ronaldo te leren. “Woorden kunnen hem niet beschrijven. Hij is de beste speler ter wereld. Ik heb in een paar dagen al zo veel van hem geleerd. Zijn mindset is buitengewoon en, wanneer ik met hem spreek, pak ik daar heel veel van op.” Antony werd in de thuiswedstrijd tegen Arsenal (3-1 winst) gewisseld voor Ronaldo en begon ook in het duel in de Europa League tegen Real Sociedad (0-1 verlies) in de basis.

“Ik ben hier naartoe gekomen om mijn teamgenoten te helpen. Elke speler in het team heeft talent, ongeacht de leeftijd”, vervolgt de Braziliaan. “We hebben een sterke aanval en dat is veelbelovend voor de toekomst.” Antony vermaakt het publiek regelmatig met knappe aannames en trucjes en is niet van plan om daarmee te stoppen in de Premier League. “Dat heb ik altijd al gedaan. Niet alleen hier, maar bij alle teams waar ik heb gespeeld. Ik doe het al sinds kleins af aan. Het is één van mijn kenmerken.”

“Ik ben me aan het aanpassen aan de omgeving en begin al te wennen hier. Het entertainen van het publiek is iets wat ik altijd al leuk heb gevonden en dat zal ik blijven doen”, sluit Antony af. Erik ten Hag was na afloop van de wedstrijd tegen Arsenal al lovend over de eerste minuten van de Braziliaan in het shirt van Manchester United. "We misten een speler op de rechtervleugel. Hij (Antony, red.) heeft het goed gedaan, maar hij kan nog beter. Ik ken hem uit Amsterdam en ik weet dat dit een andere competitie is, maar hij heeft de potentie om nog dreigender te worden voor tegenstanders dan hij vandaag was."