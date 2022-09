Niet trainer of speler maar stadionspeaker (!) krijgt Duitse Fair Play Award

Zaterdag, 10 september 2022 om 16:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:43

De Fair Play Award is in Duitsland dit jaar opvallend genoeg naar een stadionspeaker gegaan. Arnd Zeigler, die bij Werder Bremen de vaste stem is in het stadion, verdiende de prijs na een moment in de derby tegen Hamburger SV (0-2 verlies) afgelopen seizoen. Zeigler wees de fans van Bremen op een spelregelwijziging na een afgekeurde treffer. Voor de Duitse bond was dat voldoende om hem de sportiviteitsprijs te overhandigen.

Het bewuste moment deed zich afgelopen seizoen voor op het tweede niveau in Duitsland. In de thuiswedstrijd tegen HSV dacht Werder te scoren, maar werd het doelpunt afgekeurd door de scheidsrechter. Marvin Ducksch, die raak schoot uit een vrije trap, werd bij zijn treffer geholpen door ploeggenoot Mitchell Weiser die zich in de muur van de tegenstander had gewurmd. Fans van Werder keerden zich na de afgekeurde treffer tegen de scheidsrechter, maar daar was Zeigler het niet mee eens.

De stadionspeaker besloot eigenhandig een einde te maken aan de negatieve tendens van de fans door uitleg te geven over waarom de treffer was afgekeurd. In 2019 werd namelijk een spelregelwijziging doorgevoerd dat spelers zich niet meer in de muur van de tegenstander mogen begeven. Weiser overtrad dus de regels en werd terecht teruggefloten, zo maakte Zeigler de fans van Werder duidelijk met zijn uitleg. Het kwam de omroeper vrijdagavond op de Fair Play Award te staan.

Zeigler kreeg de prijs uitgereikt rond de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen FC Augsburg. "Het was een belangrijke wedstrijd waarin alles negatief was geconcentreerd op de scheidsrechter", blikte Zeigler terug op het bewuste moment. "We hadden nog een goede helft nodig om een resultaat aan de derby over te houden. Dat laatste vond ik belangrijker. Ik wilde dat de stemming positief zou omslaan.” Het duel met HSV ging uiteindelijk met 0-2 verloren, maar Bremen promoveerde wel. Dat lukte de rivaal niet.