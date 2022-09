‘Gigantisch conflict rond Raúl de Tomás: voorzitter incasseert kopstoot’

Zaterdag, 10 september 2022 om 23:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:39

Raúl de Tomás heeft zich in een ongemakkelijke situatie gewurmd. De spits van Espanyol wil de club verlaten vanwege een meningsverschil met trainer Diego Martínez, maar tot een vertrek is het afgelopen transferwindow niet gekomen. De Spaans international zou verkassen naar Rayo Vallecano, ware het niet dat het papierwerk te laat werd ingeleverd om een transfer te realiseren. Tijdens die onderhandelingen kwam het volgens Carrusel Deportivo tot een fikse ruzie tussen de vertegenwoordigers van Rayo en De Tomás.

Ondanks dat er een akkoord werd bereikt met Rayo, gingen de onderhandelingen op z’n zachtst gezegd niet van een leien dakje. Volgens het Spaanse medium hebben de zaakwaarnemers van De Tomás namelijk een handgemeen gehad met de voorzitter van Rayo, Martín Preses. De salarisonderhandelingen bleken dusdanig verhit te verlopen, dat Preses een van de vertegenwoordigers van De Tomás in het gezicht zou hebben geslagen, die zou hebben geantwoord met een kopstoot op de neus van de voorzitter. Preses bleek voor behandeling naar het ziekenhuis te moeten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Tomás was vorig seizoen van groot belang voor Espanyol met zeventien doelpunten in 34 wedstrijden. Het vertrek van trainer Vicente Moreno veranderde echter alles aan het succesverhaal van De Tomás in Cornellà-El Prat. Met Martínez kan De Tomás een stuk minder goed door één deur en het meningsverschil tussen de trainer en speler heeft ervoor gezorgd dat hij in een onzekere situatie is beland. Volgens de trainer zelf gaat het om een situatie tussen de speler en de club, maar de situatie lijkt niet meer gelijmd te kunnen worden. Door zijn goede vorm werd RDT in november voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Spanje, waarvoor hij inmiddels vier keer uitkwam.

De Tomás zou zelfs zo graag uit Barcelona willen vertrekken, dat hij het ervoor over heeft om tot januari niet meer te spelen. Het is een hard gelag voor de geboren Madrileen, die het WK als ultieme doel heeft. Om die reden wimpelde hij concrete interesse uit Saudi-Arabië af. Mocht De Tomás uiteindelijk toch naar Rayo gaan, is het geen vreemde bodem voor hem. Eerder kwam hij als speler van Real Madrid al eens op huurbasis uit voor de derde club van Madrid.