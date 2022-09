Van Wonderen hoopt bijzondere statistiek vast te houden tegen Ajax

Zaterdag, 10 september 2022 om 15:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:35

Kees van Wonderen hoopt zaterdagavond zijn ongeslagen status als trainer tegen Ajax in de Eredivisie voort te zetten. Als trainer van Go Ahead Eagles wist hij vorig seizoen vier punten te pakken tegen de Amsterdammers. Zaterdag om 18.45 uur neemt hij het voor de derde keer in zijn carrière als hoofdtrainer op tegen Ajax op het hoogste niveau, maar nu als trainer van sc Heerenveen.

In november vorig jaar kwam Ajax niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead in de Johan Cruijff ArenA, waarna de Deventenaren in eigen huis zelfs met 2-1 wisten te winnen. “Wij hebben vorig jaar met Go Ahead vier belangrijke punten weten binnen te halen in de strijd om handhaving in de Eredivisie”, blikt Van Wonderen terug in gesprek met de NOS. “Als je die vier punten van ons totaal aantal punten af zou trekken, hadden we het niet gehaald.”

Deze zomer maakte Van Wonderen de overstap naar Heerenveen. Met de Friezen is hij nog ongeslagen in de Eredivisie: twee keer werd er gewonnen, drie keer gelijkgespeeld. Bovendien kreeg Heerenveen nog maar één tegentreffer, waarmee het de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie heeft. Van Wonderen kijkt daarom met vertrouwen uit naar de ontmoeting met Ajax. “Ik denk dat we ertoe in staat zijn om een resultaat te behalen tegen Ajax. Het is een mooie uitdaging. Wij gaan een volgende stap zetten in onze ontwikkeling.”

Met Ajax-trainer Alfred Schreuder treft Van Wonderen zaterdagavond een oude bekende. Samen waren ze assistent-trainer van Steve McClaren, toen FC Twente in 2010 landskampioen werd. Later werd Schreuder hoofdtrainer in Enschede en was Van Wonderen zijn assistent. “Alfred is een ongelooflijke voetbalman”, aldus de vijfvoudig international. “Hij is dag en nacht met zijn vak bezig. We hebben af en toe nog contact. Soms minder, soms intensiever. Ik heb hem uiteraard gefeliciteerd met de mooie avond die ze woensdag hebben gehad (Ajax versloeg Rangers met 4-0 in de Champions League, red.). Hopelijk hebben ze die zaterdag niet.”