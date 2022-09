Julian Nagelsmann verrast en geeft twee voormalig Ajacieden de kans

Zaterdag, 10 september 2022 om 14:47 • Guy Habets • Laatste update: 15:08

Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui staan zaterdagmiddag aan de aftrap namens Bayern München in de competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart. Vooral de basisplaats voor de rechtsback is opmerkelijk, aangezien trainer Julian Nagelsmann nog niet heel vaak een beroep op hem deed en er intern al kritiek was op de houding van Mazraoui. Ryan Gravenberch zit op de bank.

Dat De Ligt in de basis staat, mag geen verrassing heten. De mandekker uit Abcoude is vaste waarde in het elftal van Bayern en krijgt ook zaterdagmiddag in het thuisduel met Stuttgart weer de kans. Hij wordt in het hart van de Beierse defensie geflankeerd door Dayot Upamecano, terwijl Alphonso Davies de linksback van dienst is. Aan de rechterkant van de verdediging krijgt Mazraoui weer eens een kans. Benjamin Pavard moet vanaf de reservebank toekijken.

Op het middenveld is er geen plekje ingeruimd voor Gravenberch en dat kondigde Nagelsmann al aan. Hij had mooie woorden over voor de van Ajax overgekomen middenvelder en beloofde hem spoedig speeltijd, maar zei ook dat Leon Goretzka tegen Stuttgart de voorkeur zou krijgen. Dat is dus ook gebeurd: de sterke middenvelder staat samen met Joshua Kimmich en Thomas Müller in de as van het veld. Serge Gnabry, Mathys Tel, Jamal Musiala en keeper Manuel Neuer completeren de basiself.

Naast Pavard en Gravenberch zitten ook spelers als Leroy Sané, Sadio Mané en Lucas Hernández op de reservebank. Het lijkt er dan ook op dat Bayern komende week, wanneer het in de Champions League tegen Barcelona speelt, in een andere formatie aan zal treden. Afgelopen midweek werd het miljoenenbal door Der Rekordmeister nog begonnen met een 0-2 zege op Internazionale. In de Bundesliga staat Bayern derde met elf uit vijf.