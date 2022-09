Nederlands getint Bologna haalt grote naam binnen als nieuwe trainer

Zaterdag, 10 september 2022 om 14:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:11

Thiago Motta is de nieuwe trainer van Bologna, zo heeft directeur Claudio Fenucci bekendgemaakt op een persconferentie. De veertigjarige Motta, die Sinisa Mihajlovic opvolgt, moet de club van Nederlanders Jerdy Schouten, Joshua Zirkzee en Denso Kasius uit het slop zien te trekken. De club staat momenteel op een teleurstellende zestiende plaats in de Serie A.

Motta begon in 2019 zijn trainerscarrière op het hoogste niveau, toen hij werd aangesteld als oefenmeester bij Genoa. Dat was weinig succesvol, want na twee teleurstellende maanden kon hij daar alweer vertrekken. Vorig jaar zomer trad hij aan als trainer van Spezia, eveneens in de Serie A. Hij wist zich ternauwernood te handhaven, maar een paar weken later namen club en trainer toch afscheid van elkaar.

In Bologna staat Motta geen gemakkelijke taak te wachten. Onder Mihajlovic, die sinds 2019 aan het roer stond bij de club, werd het seizoen enigszins teleurstellend begonnen. I Rossoblù verloren van Lazio Roma (2-1) en AC Milan (2-0) en speelden gelijk tegen Hellas Verona (1-1), Salernitana (1-1) en Spezia (2-2). Meevaller voor Motta is wel dat hij met Marko Arnautovic, die dit seizoen al vijf keer scoorde, kan beschikken over de topscorer van de Serie A. De verwachting is dat Motta zondag tegen Fiorentina nog niet op de bank zit, en dat zijn debuut als Bologna-trainer daarom volgende week zaterdag tegen Empoli zal zijn.

Motta werd geboren in Brazilië, speelde ook twee interlands voor dat land, maar koos uiteindelijk voor een interlandcarrière bij Italië. Daar kwam hij in dertig duels tot één treffer. Daarnaast voetbalde hij bij Barcelona, Atlético Madrid, Genoa, Internazionale en Paris Saint-Germain. Hij werd landskampioen van Spanje, Italië en Frankrijk en won met Barça en Inter de Champions League. Daarnaast stond Motta met Italië in de finale van het EK 2012, die met 4-0 verloren werd van Spanje.