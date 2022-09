Verontwaardiging bij Utrecht: ‘Hebben onze fans dat dan echt niet door?’

Zaterdag, 10 september 2022 om 13:42 • Guy Habets • Laatste update: 14:13

Mark van der Maarel haalt hard uit naar een deel van de aanhang van FC Utrecht. De verdediger van de Domstedelingen is het wangedrag van mensen die zich supporter van de club noemen helemaal zat en hoopt dat de steun de komende tijd weer op positieve wijze uitgedragen zal worden.

Na de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (0-0) vonden er rellen plaats rondom het stadion, tijdens het treffen met Ajax (0-2) werd spits Brian Brobbey racistisch bejegend en het uitduel bij Fortuna Sittard (3-4 winst) werd ontsierd door het gooien van een vuurwerkbom naar een eigen speler. Van der Maarel walgt ervan. "Het doet pijn dat dit soort dingen gebeuren", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. "Het raakt me. Ik begrijp het oprecht niet, dat bepaalde supporters blijkbaar niet doorhebben dat ze hun club met dit gedrag keihard duperen."

De verdediger is kwaad op het groepje 'fans' dat Utrecht in een kwaad daglicht zet. Van der Maarel weet echter ook dat het probleem veel groter is. "Onvoorstelbaar is het. Feit is echter ook dat ze het spreekwoordelijke kleine groepje kwaden zijn onder de veel grotere groep goede supporters. Die nuance moeten we wel blijven maken, vind ik. Veel meer dan een FC Utrecht-probleem, is het een maatschappelijk probleem. Mensen zijn boos. En daarvan is het voetbal, en daarmee FC Utrecht, helaas de dupe."

Dit weekend speelt Utrecht tegen Vitesse en kan het met een overwinning het linkerrijtje in gaan. Op dit moment staat de formatie van trainer Henk Fraser nog elfde, met vijf punten uit de eerste vijf wedstrijden. De zege op Fortuna van vorige week was de eerste driepunter voor de Domstedelingen. Van der Maarel speelde in Limburg zijn 351e officiële wedstrijd voor Utrecht en gaat tegen Vitesse dus op voor nummer 352.