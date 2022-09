‘Great Nobody’ kruipt naar voren als hij wie Ajax speciale aandacht moet geven

Zaterdag, 10 september 2022 om 13:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:48

De uitstekende seizoenstart van Khvicha Kvaratskhelia in de Serie A is vrijdag bekroond met de Speler van de Maand-trofee. De 21-jarige vleugelaanvaller van Napoli troefde daarmee onder meer Teun Koopmeiners af, die mede vanwege zijn hattrick tegen Torino (3-1) ook genomineerd was voor de onderscheiding. Kvaratskhelia valt zo bij zijn eerste maand in Italië direct in de prijzen, daar hij vorig jaar nog in zijn geboorteland Georgië speelde. Nu Napoli-vedette Victor Osimhen het Champions League-treffen met Ajax dreigt te missen, lijkt Kvaratskhelia degene om in de gaten houden.

De 17-voudig Georgisch international kwam deze zomer voor tien miljoen euro over van Dinamo Batumi en begon in alle wedstrijden van Napoli dit seizoen aan de aftrap. Daarin was hij goed voor vier treffers en twee assists. De Serie A beschouwde zijn prestaties van voorbije maand als indrukwekkender dan die van Koopmeiners (Atalanta), Paulo Dybala (AS Roma), Lautaro Martínez (Internazionale) en Dusan Vlahovic en deelde hem derhalve de Speler van de Maand-trofee uit. Mede vanwege de verrichtingen van Kvaratskhelia vindt Napoli zich momenteel op een tweede plek in de Italiaanse competitie.

Daarmee lijkt er een nieuwe ster op te staan in Napels. Dat komt niet slecht uit voor I Partenopei, daar topschutter Osimhen voorlopig aan de kant staat vanwege een spierscheuring. De Nigeriaan dreigt daardoor het treffen met Ajax op 4 oktober te missen. Osimhen viel uit tijdens de galavoorstelling van Napoli tegen Liverpool, waarin de Champions League-finalist van vorig jaar met 4-1 naar huis werd gestuurd. Kvaratskhelia was daarin goed voor de assist op de 3-1 van Giovanni Simeone.

De revelatie van het lopende Serie A-seizoen heeft ondanks zijn 21-jarige leeftijd al flink wat wedstrijden in het betaald voetbal op zijn naam staan. De teller staat momenteel op 123 wedstrijden, 26 doelpunten en evenveel assists. In 2017 maakte Kvaratskhelia zijn debuut voor Dinamo Tbilisi, alvorens hij werd overgenomen door FC Rustavi. Na amper een jaar maakte de vleugelaanvaller de overstap naar Rubin Kazan, waar hij uitgroeide tot bepalende speler. Vanwege de Russisch-Oekraïense oorlog koos Kvaratskhelia er afgelopen maart echter voor om terug te keren naar zijn vaderland. Daar speelde hij zich met acht goals en twee assists in de kijker van Napoli, dat besloot de knip te trekken.