Volkszanger wil niet van het veld bij Volendam en krijgt een rode kaart

Zaterdag, 10 september 2022 om 12:49 • Guy Habets

Stef Ekkel en scheidsrechter Richard Martens hebben vrijdagavond tijdens de rust bij FC Volendam tegen Go Ahead Eagles de lachers op hun hand gekregen. Ekkel, volkszanger van beroep, was niet van plan om zijn liedje eerder af te breken en de tweede helft zo op tijd te laten beginnen. Martens reageerde daarop door hem de rode kaart te tonen.

Na een enerverende eerste helft, waarin zowel Volendam als Go Ahead Eagles het doel vonden, werd Ekkel het veld op gestuurd om het publiek te vermaken. De volkszanger deed zijn uiterste best, maar toen alle spelers op het veld stonden en de tweede helft moest beginnen, was hij er nog steeds. Ekkel was niet van plan om zijn liedje eerder af te breken en het veld af te lopen zodat er weer gevoetbald kon worden en dus zag scheidsrechter Martens geen andere mogelijkheid dan met een grote grijns op zijn gezicht een rode kaart uit te delen.

Rood in Volendam! Het is nota bene zanger Stef Ekkel die het veld moet verlaten... ????#volgae pic.twitter.com/aYKjOOrEez — ESPN NL (@ESPNnl) September 9, 2022

Ekkel reageerde daar sportief op door de scheidsrechter een hand te geven, waarna hij schoorvoetend van het veld af liep. Toen de zanger eindelijk verdwenen was en op de tribune plaats had genomen, ging de tweede helft van start. Daarin besliste Eagles het duel in zijn voordeel door via Bas Kuipers twee keer te scoren in blessuretijd. Een treffer van Robert Mühren, de 2-3, was niet meer genoeg voor een resultaat voor Volendam. Daardoor pakte Go Ahead voor het eerst dit seizoen punten.