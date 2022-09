Amnesty houdt hart vast: The Times kondigt bid voor ‘Qatar 2.0’ aan

Zaterdag, 10 september 2022 om 11:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:13

Saoedi-Arabië gaat zich samen met Griekenland en Egypte kandidaat stellen om het WK van 2030 te organiseren, weet The Times. Het zal volgens de Engelse kwaliteitskrant een kwestie van tijd zijn voordat er een officieel bid wordt ingediend bij de FIFA. Amnesty International heeft zich al fel uitgesproken tegen de plannen. De organisatie vreest voor eenzelfde scenario als met Qatar, waar net als in Saoedi-Arabië ook op een betwistbare manier met mensenrechten wordt omgesprongen.

Het gaat bij het aanstaande bid om een voorstel voor een winters WK. In alle drie de landen is het 's zomers namelijk te warm om in te spelen. Het komende WK in Qatar is het eerste dat in de winter wordt afgewerkt. Het seizoen waarin het toernooi van 2030 gespeeld moet worden is niet het enige unieke van het bid. De combinatie Griekenland, Egypte en Saoedi-Arabië maakt namelijk dat het WK op drie verschillende continenten afgewerkt zou worden. Dat zou de eerste keer zijn in de toernooigeschiedenis.

Amnesty hoopt dat FIFA niet 'dezelfde fout' maakt als bij het toewijzen van het WK 2022 aan Qatar. Bij monde van woordvoerder Felix Jakens beticht de mensenrechtenorganisatie Saoedi-Arabië van 'sportswashing', daar het zou investeren in diverse grootschalige sportprojecten om de benarde humanitaire omstandigheden in het land te verhullen. "Zoals dingen er nu aan toe zijn, is het nagenoeg onmogelijk voor de FIFA om de walgelijke situatie in Saudi Arabië te rijmen met diens eigen principes en verantwoordelijkheden aangaande mensrenrechten", aldus Jakens.

Saoedi-Arabië mengt zich de afgelopen tijd steeds nadrukkelijker in de internationale (top)sportwereld. Zo nam een Saoedi-Arabisch consortium, onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman, afgelopen oktober Newcastle United over. Ook wordt er sinds vorig jaar een Grand Prix in de Formule 1 georganiseerd in de oliestaat en zijn er al talloze topgolfers verleid om mee te doen aan de LIV Golf-tour. Er zijn voor de organisatie van het WK 2030 echter meer kapers op de kust. Spanje en Portugal gaan een poging doen, terwijl Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili een Zuid-Amerikaans front zullen vormen. Marokko wil het toernooi eveneens graag organiseren.