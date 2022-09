Hilariteit om persconferentie Ruud van Nistelrooij: ‘Diego Armando Kramer’

Zaterdag, 10 september 2022 om 11:24 • Wessel Antes • Laatste update: 12:24

Sjoerd Mossou merkt dat de houding van Ruud van Nistelrooij jegens de pers is veranderd, zo schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad in zijn column. De trainer van PSV kwam tijdens de voorbereidende persconferentie op het thuisduel tegen RKC Waalwijk een aantal keer venijnig uit de hoek. Mossou noemt het een klassieke reflex van een trainer die onder hoogspanning staat.

Een verslaggever vroeg vrijdagmiddag of het ‘prettig’ was om aankomende zondag thuis tegen RKC te spelen, waarop Van Nistelrooij zichtbaar geïrriteerd reageerde. “Het was de typische, klassieke reflex van een trainer onder hoogspanning. Van een beginnende trainer ook, die zich even laat meeslepen door het chagrijn dat PSV stilaan begint te omringen, na alle hooggespannen verwachtingen in de zomer”, aldus Mossou.

RKC een prettige tegenstander voor PSV? Daar wil Ruud van Nistelrooij niets van weten?? pic.twitter.com/aKk2fXzx1C — ESPN NL (@ESPNnl) September 9, 2022

Van Nistelrooij gaf tijdens de persconferentie aan dat hij een aantal spelers van RKC goed vindt. Daarbij werden onder anderen de namen van Florian Jozefzoon, Vurnon Anita en Michiel Kramer genoemd. Aan Mossou’s reactie te zien kon de journalist daar wel om lachen. “Zo fanatiek begon hij aan het niet-downplayen van de aanstaande tegenstander, dat je al snel het gevoel kreeg dat het niet over RKC ging, maar over FC Barcelona, compleet met Diego Armando Kramer en Romario de Souza Jozefzoon in de spits.”

Mossou kon overigens wel genieten van de reactie van Van Nistelrooij. “Dat had ook iets ontwapenends. Hier zat de ongefilterde Ruud van Nistelrooij. De geboren winnaar die vanuit het niets totaal onredelijk kan worden, precies zoals hij dat vroeger kon in het veld, als spits van VV Nooit Gedacht en Manchester United. Of dat PSV straks gaat helpen, valt nu nog moeilijk te zeggen. Maar dat de ware Ruud van Nistelrooij - de trainer - nu gaat opstaan, is wel duidelijk.”