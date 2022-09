Balende Dirk Kuijt komt met reactie op witte zakdoekjes van ADO-fans

Zaterdag, 10 september 2022 om 09:47 • Wessel Antes • Laatste update: 09:50

Dirk Kuijt begrijpt dat de fans van ADO Den Haag boos zijn op de prestaties van de club, zo erkent de zichtbaar teleurgestelde trainer voor de camera’s van ESPN. In eigen huis kwam ADO niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Jong AZ, waardoor de onvrede op de tribune zowel te horen- als te zien was. Een deel van de Haagse fans toonde witte zakdoekjes om aan te geven dat Kuijt moet opstappen.

Het publiek in Den Haag was tijdens de wedstrijd al bezig met morren op de eigen selectie en Kuijt. Begrijpelijk, zo denkt de trainer. “Dat kan ik me heel goed voorstellen.” Toch zag Kuijt zelf ook positieve dingen. “Als ik zie hoe mijn spelers reageren na een rode kaart, met tien op een 1-2 achterstand komen en dan vechten als leeuwen om uiteindelijk de gelijkmaker te maken en dan nog voor de winnende te gaan, dan voel ik me door de spelers niet alleen staan als trainer. Maar dat ik me weleens beter heb gevoeld is een feit.”

Kuijt zou echter liever zien dat zijn selectie steun krijgt van de fans. “Het is jammer dat ze niet negentig minuten achter ons staan en vanaf dat punt hun kritiek uiten. Daar heb ik absoluut geen moeite mee.” ADO staat na zes wedstrijden op de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en heeft de komende maand een zwaar programma voor de boeg. Onder andere een uitwedstrijd bij koploper PEC Zwolle, thuis tegen nummer twee Eindhoven en uit bij NAC Breda.

Tegenover Omroep West gaat Kuijt dieper in op zijn vraag naar steun. “Ik denk dat de supporters net dat beetje verschil hadden kunnen maken om ons over dat dode punt heen te helpen en de wedstrijd vandaag te winnen. Nu voelde je toch eigenlijk vanaf het begin al een beetje een negatieve sfeer. Ik heb al eerder teksten gehoord naar mij en de ploeg dat we moesten voetballen en jagen. En als je er dan juist achter gaat staan, help je het team. Dit helpt niet. Dat is jammer en daar hebben we mee te maken. We hebben onszelf in deze situatie gebracht en dan moeten we dat zelf maar oplossen.”