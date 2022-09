Toekomst Piqué bij Barça onzeker door clausule in contract; Alba teleurgesteld

Zaterdag, 10 september 2022 om 09:09 • Wessel Antes

Barcelona kan Gerard Piqué, die nog een contract heeft tot medio 2024, makkelijk van de hand doen. Dat stelt het Spaanse medium Sport. Een clausule in het contract van de centrale verdediger zorgt ervoor dat de Catalaanse club de touwtjes in handen heeft. Ondertussen uit Jordi Alba in de Mundo Deportivo zijn onvrede over de manier waarop Barcelona met hem omgaat.

Volgens Sport kan Barça middels een eenzijdige optie het contract van Piqué opzeggen, indien de 35-jarige Spanjaard niet meer dan 35 procent van de officiële wedstrijden speelt. Piqué is dit seizoen reservespeler bij Barcelona en lijkt niet te hoeven rekenen op veel speelminuten van zijn vriend en trainer Xavi. Met Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric García en Ronald Araújo is de concurrentie hevig centraal achterin.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Piqué wilde deze transferzomer nog koste wat het kost blijven in Catalonië. De clublegende was zelfs bereid over te gaan tot salarisverlaging naar het bedrag dat hij verdiende bij zijn vorige contract, dat hij in 2020 ondertekende. Piqué speelt sinds het seizoen 2008/09 voor Barcelona en kwam in totaal in 607 officiële wedstrijden in actie voor de club. Daarin was de mandekker goed voor 53 doelpunten en vijftien assists. Na dit seizoen lijkt Barça afscheid te gaan nemen van de 103-voudig Spaans international.

Jordi Alba

Linksback Jordi Alba, die dit seizoen ook reservespeler is, heeft in de Mundo Deportivo teleurgesteld gereageerd op de houding van Barcelona in deze transferzomer. De 33-jarige linksback wilde graag blijven, maar de Catalanen hoopten hem van de hand te doen aan Internazionale. “Ik hoef mezelf niet te verdedigen. Ik speel hier al vele jaren en heb nooit geklaagd. Ik was met mijn gedachte altijd bij Barcelona en ben bereid om de resterende twee jaar van mijn contract te vechten. De club heeft zijn eigen belangen.”