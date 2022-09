Wim Kieft ziet probleem bij ‘armoedig’ PSV: ‘In niets vergelijkbaar met De Jong’

Zaterdag, 10 september 2022 om 07:47 • Wessel Antes • Laatste update: 08:18

Wim Kieft vindt de aanval van PSV armoedig nu Noni Madueke en Luuk de Jong geblesseerd zijn, zo laat de voormalig PSV’er optekenen in zijn column in De Telegraaf. Kieft vindt het zelfs een probleem dat Yorbe Vertessen momenteel de tweede spits is in Eindhoven, aangezien hij totaal niet vergelijkbaar is met De Jong.

“PSV valt niet mee en geeft eigenlijk in geen enkele grote wedstrijd thuis tot dusver. Tegen Ajax wonnen ze de Johan Cruijff Schaal, maar clubs zitten op dat moment vaak in een andere fase van de voorbereiding. PSV profiteerde daar vorig seizoen ook van. Dat zegt me niet zoveel”, aldus Kieft. PSV wist in de laatste zes officiële wedstrijden slechts twee keer te winnen tegen FC Volendam en Excelsior.

In de cruciale thuiswedstrijd tegen Rangers (0-1 nederlaag) raakte De Jong geblesseerd en sindsdien speelt PSV zonder echte nummer 9, zo zegt Kieft. “Zonder Luuk de Jong en in mindere mate Noni Madueke loopt er in Eindhoven een armoedige voorhoede. Als Yorbe Vertessen je tweede spits is, heb je een probleem. Hij is wel snel, maar geen aanspeelpunt of bijzondere kopper en blinkt niet uit in het afmaken. In niets is hij vergelijkbaar met De Jong.”

Kieft begrijpt er dan ook niet dat PSV Carlos Vinícius heeft laten gaan. “Vreemd dat de clubleiding Carlos Vinícius heeft laten gaan. Hij kwam tekort voor het niveau van PSV, maar is wel vergelijkbaar met De Jong. Vertessen is dat in niets en kan je alleen maar in de diepte wegsturen.” Aanstaande zondag mag PSV zich revancheren in een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, waarna het lastige uitduel bij Arsenal wacht. Drie dagen later komt Feyenoord op bezoek in de Eredivisie.