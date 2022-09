Stevige kritiek van Johan Derksen kwam aan: ‘Dan zit je niet lekker te lezen’

Vrijdag, 9 september 2022 om 23:44 • Guy Habets • Laatste update: 00:07

VTBL heeft de concurrentiestrijd van voetbaltalkshows verloren en daar baalt Simon Zijlemans van. De presentator van RTL kreeg maar zes keer de kans om een aflevering in goede banen te leiden, voordat het programma alweer van de buis werd gehaald. Het verschil met het programma van Wilfred Genee was volgens Zijlemans simpelweg te groot.

VTBL werd op maandag- en vrijdagavond uitgezonden, op hetzelfde tijdstip als de concurrenten van Veronica Offside. Dat programma sloeg aan, terwijl Zijlemans en de zijnen na drie weken alweer stopten. "Ik geloofde er echt in dat er nog wel ruimte was voor een programma wat een beetje tussen kantinehumor en bloedserieus in zit", zegt de Bossche presentator tegen Voetbal International. Maar als ik nu terugdenk, zaten we er misschien naast. Misschien is die ruimte er niet. En dan sta je ook nog eens tegenover Wilfred Genee. Laten we eerlijk zijn: ik kom net kijken. Presenteren is een ervaringsvak, het was David tegen Goliath. Al met al mag je de conclusie wel trekken dat er óf geen ruimte was óf dat wij niet goed genoeg waren."

Johan Derksen voorspelde al dat VTBL geen lang leven beschoren zou zijn. Hij bekritiseerde Zijlemans openlijk en dat kwam wel even aan. "Ik weet nog dat ik vlak voor de tweede uitzending de site GeenStijl opende. Letterlijk het eerste wat ik zag was een foto van mezelf met een tekstvlak erbij waar 'Slecht' op stond. Dat is letterlijk tien minuten voor de uitzending. Heel onwerkelijk. Dan ga ik dat niet even lekker zitten lezen. Dat is wel het laatste zetje geweest om nog minder te lezen. Er is zoveel geschreven en gezegd. Gelukkig heb ik er maar de helft van meegekregen. Van Derksen had ik overigens ook niet heel veel anders verwacht als het op mij aankomt."

Of het later weer van een terugkeer zal komen voor VTBL, weet Zijlemans niet. Presenteren wil hij in ieder geval blijven proberen. "Maar je weet nooit wanneer je volgende kans is en of die überhaupt komt. Maar als ze me in het huidige medialandschap zouden vragen of ik op de maandag en de vrijdag een voetbalprogramma wil presenteren dat een beetje tussen serieus en kantinehumor in zit, dan zal ik nee zeggen. Dat lijkt me heel verstandig. Laten we eerlijk zijn. Ik ben na drie weken van de buis gehaald. Dan kun je het beste even je mond houden over de toekomst en even rustig aan doen."