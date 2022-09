VZ 5: Zorgen om Mohamed Ihattaren, Ajax komt met ludieke aankondiging

Zaterdag, 10 september 2022 om 00:00 • Guy Habets

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Fortuna Sittard heeft een nieuwe trainer

Julio Velázquez is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. De Spanjaard heeft een contract getekend dat hem tot het einde van dit seizoen aan de Limburgse club bindt. Komend weekend zal hij nog niet op de bank zitten wanneer Fortuna het in Nijmegen opneemt tegen NEC, maar vanaf aanstaande maandag zwaait Velázquez wel de scepter in Sittard. De veertigjarige oefenmeester neemt een assistent-trainer, een performance coach en een data-analist mee.

Soufiane Touzani maakt zich zorgen om Mohamed Ihattaren

Robin van Persie lanceerde afgelopen week zijn eigen kledinglijn. Bij de lancering waren veel bekenden uit de voetbalwereld te gast, zo ook programmamaker en straatvoetballer Soufiane Touzani. Voetbalzone-presentator Mounir Boualin ging in gesprek met Touzani en vroeg hem naar de huidige situatie van zijn goede vriend Mohamed Ihattaren. De Rotterdammer raakte daarbij zichtbaar geëmotioneerd.

Premier League-speelronde wordt uitgesteld

De Premier League heeft besloten om de gehele komende speelronde uit te stellen. Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth is er in het Verenigd Koninkrijk een periode van tien dagen van nationale rouw afgekondigd. De Premier League-wedstrijden van aankomend weekend, inclusief het duel tussen Leeds United en Nottingham Forest van maandagavond 12 september vinden geen doorgang.

Van der Sar blijft langer bij Ajax

Edwin van der Sar blijft ook de komende drie jaar algemeen directeur van Ajax. De Amsterdammers zijn een contractverlenging tot medio 2025 overeengekomen met de oud-doelman. Zijn oude verbintenis liep eind 2023 af. Van der Sar is sinds november 2016 algemeen directeur van Ajax, nadat hij vier jaar eerder al toetrad tot het directieteam. De Amsterdammers maakten het aanblijven van de directeur bekend middels een ludiek filmpje.

Go Ahead pakt eerste punten van het seizoen

Go Ahead Eagles heeft de uitwedstrijd bij FC Volendam in winst omgezet. De formatie uit Deventer was minder dominant dan Volendam, maar wist wel op de juiste momenten te scoren: 2-3. Aanvoerder Bas Kuipers was bepalend voor Go Ahead door in de slotfase twee keer te scoren en zo de winst voor zijn ploeg binnen te halen. Het zijn pas de eerste punten van het seizoen voor de ploeg van trainer René Hake.

