‘We hebben heel slecht gecommuniceerd over de Overmars-affaire’

Vrijdag, 9 september 2022 om 23:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:21

Royal Antwerp heeft ‘heel slecht’ gecommuniceerd rondom de aanstelling van Marc Overmars. Dat bekende algemeen directeur Sven Jaecques in gesprek met het Belgische RTBF. In datzelfde interview ging hij ook in op de rol van trainer Mark van Bommel, die volgens Jaecques net als Overmars niet heel lang actief zal blijven in België.

De komst van Overmars naar Royal Antwerp deed in maart veel stof opwaaien, nadat hij begin februari vanwege grensoverschrijdend gedrag was vertrokken bij Ajax. De Vlaamse club ging echter niet in op alle kritiek die het kreeg, en achteraf baalt Jaecques daarvan. “We hebben heel slecht gecommuniceerd over de Overmars-affaire, dat geef ik toe”, blikt hij in het interview terug. “Maar we werden overweldigd: de info ging lekken en we moesten een hele persconferentie improviseren. We wilden de tijd nemen om alles uit te leggen, maar kunnen dat op dit moment nog steeds niet doen, vanwege de zaak die loopt in Nederland. Maar we hadden al onze informatie verzameld en hebben het intern goed gescreend.”

Tijdens de presentatie van Overmars werd er door de aanwezige journalisten een aantal vragen gesteld waar Jaecques nog altijd niet over te spreken is. “Open vragen vind ik niet erg, maar we moesten kant-en-klare meningen weerleggen. Sommigen zaten er gewoon op te wachten om Paul Gheysens (de eigenaar van Royal Antwerp, red.) aan te vallen en Antwerp te vermoorden.”

Inmiddels is het een stuk rustiger rondom Royal Antwerp, dat eind mei trainer Van Bommel wist te strikken. Onder de Nederlandse trainer presteert de club uitstekend in de Belgische competitie: alle zeven duels werden tot dusver gewonnen. Jaecques: “De aanwezigheid van Overmars en Van Bommel is een groot pluspunt voor ons. We weten dat ze hier maar één of twee jaar zullen blijven, maar we moeten de kans grijpen om te profiteren van hun ervaring en netwerken. Als Overmars onze normen en waarden serieus had bedreigd, dan hadden we dit niet gedaan. We wisten heel goed wat we deden.”