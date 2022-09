Volendam is niet efficiënt genoeg en gaat ondanks beter veldspel ten onder

Vrijdag, 9 september 2022 om 22:00 • Guy Habets • Laatste update: 22:40

Go Ahead Eagles heeft de uitwedstrijd bij FC Volendam in winst omgezet. De formatie uit Deventer was minder dominant dan Volendam, maar wist wel op de juiste momenten te scoren: 2-3. Aanvoerder Bas Kuipers was bepalend voor Go Ahead door in de slotfase twee keer te scoren en zo de winst voor zijn ploeg binnen te halen.

Voor Xavier Mbuyamba was de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles een bijzondere. De jonge verdediger mocht debuteren voor Volendam en deed dat meteen als basisspeler, centraal achterin naast Damon Mirani. Opmerkelijk was dat trainer Wim Jonk bij zijn eerste elf spelers geen plek had voor Henk Veerman. De sterke spits was bankzitter en zag dat Robert Mühren als enige in de punt van de Volendamse aanval stond. Go Ahead Eagles speelde in de te verwachten opstelling, met Bobby Adekanye. De aanvaller viel vorige week tegen Feyenoord (3-4) nog geblesseerd uit, maar was fit genoeg om te spelen.

De openingsfase aan De Dijk was overduidelijk voor de thuisploeg. Het publiek schreeuwde Volendam naar voren en keeper Jeffrey de Lange moest dan ook een aantal keer handelend optreden. De Eagles-goalie kwam wel een keer goed weg toen Mühren in vrijstaande positie naast schoot en kon even later zelfs feestvieren. Een van de eerste aanvallende momenten van Go Ahead leverde namelijk meteen een doelpunt op. Een afgeslagen bal eindigde voor de voeten van Adekanye, die beheerst de verre hoek vond.

Die 0-1 betekende dat de gasten uit Deventer beter in de wedstrijd kwamen, omdat Volendam duidelijk moest bekomen van de tik. Het Andere Oranje was niet meer zo dominant als voor de openingstreffer en had iets speciaals nodig om er weer bovenop te komen. Daar zorgde Carel Eiting na 31 minuten spelen voor. De voormalig Ajacied speelde zich knap vrij in het strafschopgebied en kegelde met zijn mindere linkerbeen de 1-1 in de linkerbovenhoek. Meer doelpunten vielen er voor rust niet meer.

Het tweede bedrijf golfde wat meer op en neer. Eagles werd gevaarlijk via nota bene Eiting, die bijna een eigen doelpunt maakte, en Volendam kwam bijna aan een doelpunt toen Gaetano Oristanio maar net voorbijging aan een voorzet vanaf rechts van Bilal Ould-Chikh. Net op het moment dat de thuisploeg meer aanspraak ging maken op een voorsprong, was het weer Kowet dat toesloeg. Kuipers was de oplettendste, schoof de bal na 78 minuten na een standaardsituatie tegen de touwen (1-2) en kopieerde die goal vijf minuten later nog maar eens. Weer stond hij op de goede plek en Kuipers zorgde daarmee voor de beslissing: 1-3. De late 2-3 van Mühren leverde geen resultaat meer op voor Volendam.