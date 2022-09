FC Utrecht krijgt laatste waarschuwing en wacht flinke straf bij nieuwe rellen

Vrijdag, 9 september 2022 om 20:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:08

Een deel van de tribunes in Stadion Galgenwaard dreigt leeg te blijven als fans van FC Utrecht zich nog een keer misdragen. Daarnaast is het een optie om supporters van de Domstedelingen te verbieden mee te reizen naar een uitwedstrijd. De gemeente, politie en het OM waarschuwen daarvoor na een aantal incidenten rond wedstrijden van FC Utrecht in de afgelopen weken. Dat meldt RTV Utrecht.

Afgelopen weekend kwamen fans van FC Utrecht niet voor de eerste keer dit seizoen negatief in het nieuws, toen ze in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-4 zege) een vuurwerkbom op het veld gooiden. Can Bozdogan, een eigen speler, werd bijna geraakt. Een week eerder, in het met 0-2 verloren duel met Ajax, werd Brian Brobbey racistisch bejegend. Eerder in augustus waren er bovendien al rellen rond de Galgenwaard ontstaan na de wedstrijd tegen SC Cambuur (0-0).

Fortuna Sittard - FC Utrecht werd tijdelijk stilgelegd. Vanuit het uitvak werd er vuurwerk op het veld en richting de spelers gegooid die aan het warmlopen waren. FC Utrecht speler Anastasios Douvikas werd geraakt met vuurwerk vanuit het FC Utrecht-vak. #forutr pic.twitter.com/rdQUTvavUH — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 2, 2022

In een gezamenlijke verklaring laten de gemeente, de politie en het OM weten dat dit gedrag onacceptabel is en moet ophouden. “Het voetbalgeweld is enorm belastend en ingrijpend voor iedereen die hiermee te maken krijgt, waaronder de politie, het veiligheidspersoneel van het stadion en de spelers. Daarbij verpest dit het plezier van de andere supporters.” Als de relschoppers zich daarom nu opnieuw misdragen, volgen er ‘ingrijpende maatregelen’. “Denk daarbij aan sluiting van het tribunedeel van waaruit het incident plaatsvindt of het weren van uitpubliek bij een volgende wedstrijd."

In de afgelopen periode werden er al verschillende maatregelen genomen tegen fans die zich misdroegen, zoals stadionverboden, gebiedsverboden en strafrechtelijke vervolgingen. Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht, liet weten zich enorm te schamen. “Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, zou een uitje moeten zijn voor iedereen en een plek waar íedereen zich welkom zou moeten voelen."