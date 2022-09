Jan Boskamp maakt transfer op tv: ‘Goed voor Sneijder en Van der Meijde’

Vrijdag, 9 september 2022 om 19:36 • Guy Habets • Laatste update: 19:58

Jan Boskamp schuift binnen afzienbare tijd definitief aan bij Veronica Offside. De analist, die eerder onderdeel was van het geflopte VTBL, maakt de overstap naar het programma dat gepresenteerd wordt door Wilfred Genee en zal dus vaker op maandag- en vrijdagavond te zien zijn. Genee is daar alvast heel blij mee.

Dat zegt de anchorman van Veronica Offside, waar Wesley Sneijder en Andy van der Meijde ook vaste gast zijn, in een video op de website van Veronica. "Ik heb Jan er heel graag bij", zo klinkt het. "Hij is een markante analist en heeft zich al lang en breed bewezen. In het verleden was hij bij Veronica Inside ook al heel erg populair en daarnaast vertegenwoordigt hij het Feyenoord-geluid. Wesley Sneijder doet dat al voor Ajax en dat geldt ook een beetje voor Van der Meijde. Met Jan erbij wordt het een mix."

Woensdagavond liet Genee nog optekenen dat RTL nog niet wilde dat Boskamp de overstap zou maken. Dat blijkt toch anders in de steel te zitten. "Het was toch minder groot dan het leek", zegt de presentator nu. "RTL was blijkbaar een beetje overvallen toen ik bekend maakte dat Jan zou gaan aanschuiven bij Veronica Offside. Jan zei dat hij geen contract had en het zelf kon beslissen. Nu is hem verzocht of hij in de week dat hij Champions League doet op dinsdag, niet bij ons wil gaan zitten. Nu komt Jan dus een weekje later."

Samen met Boskamp verwacht Genee dat het programma, dat de concurrentiestrijd met VTBL dus al glansrijk heeft gewonnen, zich nog verder gaat ontwikkelen. "Tot nu toe is het veelbelovend. Uit eigen ervaring weet ik hoe het gaat als je zo'n programma op wil bouwen. Andy en Wesley zijn heel goed begonnen en zij hebben, net als het programma, nog genoeg potentie om door te groeien. Ik denk dat Jan daar een grote rol in kan gaan spelen. Het is een goede mix van inhoud en humor."